El año pasado el certamen más importante del país se había realizado de manera exitosa en modalidad de burbuja a causa del Covid, pero sólo siete equipos habían podido ser parte. Este año River, Gigantes del Sur, Monteros de Tucumán y Policial de Formosa pudieron sumarse para que la Liga cuente con once participantes, lo que no ocurría desde hace cuatro años. El torneo seguirá con tres semanas a jugarse en Tucumán, Concepción del Uruguay y la última sede a confirmar. Luego los play off se disputarán en San Juan.

Desde el 6 hasta el 13 de enero en el Parque Berduc, Paracao de Paraná fue el anfitrión para este tour, que a pesar del calor extremo y algunas bajas por esta nueva ola de Covid, se pudo concretar con éxito. En este contexto Página/12 se contactó con Hugo Conte quién estuvo presente en la ciudad entrerriana.

Federico Pereyra, opuesto ganador de la medalla de bronce en Tokio, volvió a la Liga después de mucho tiempo en el exterior. Con relación a que otros jugadores puedan venir al país, Conte afirmó: “La Liga está buenísima porque es un trampolín para que los jugadores lleguen a la Selección, y de ahí se van a jugar a Europa. La ambición no sólo es económica, sino también deportiva. Hoy pensar en que los jugadores más importantes puedan volver es utópico”.

-Qué análisis hacés de este momento del vóley?

-Lo principal que tenemos en el país son los clubes y su importancia en la formación de los chicos que pasan todo el día ahí por fuera del entrenamiento. Eso les da la posibilidad a los pibes de crecer con la pelota, de inventar y de divertirse. En el 80 por ciento del mundo eso no existe. En menores y juveniles las selecciones tienen un gran nivel por lo que ofrecen los clubes desde el juego y el trabajo. Hasta los 20 años tenemos muy buenos jugadores con excelente técnica, el problema viene después, cuando se pasa a mayores y el jugador más alto mide dos metros.

-¿Por qué se ganó la medalla entonces?

-La medalla fue una conjunción de nivel de los jugadores que están en el exterior, que se pusieron muy fuertes de la cabeza y con un sueño que transformaron en objetivo. Estos chicos trabajaron mucho en las divisiones inferiores argentinas y las selecciones de base que desde hace 14 años siempre están entre los cuatro primeros en los mundiales. Este logro no se puede atribuir a una política deportiva nacional, los pibes vienen a jugar por la camiseta, toda la vida fue así. Los conozco desde hace más de 15 años y sé cómo son las cosas.

Cuidados y protocolos para la Liga Aclav

La modalidad de este torneo no había sido pensada en formato de burbuja ya que al momento de la organización la situación sanitaria era distinta a la actual. En las últimas semanas los casos de Covid se multiplicaron y Página/12 se comunicó con Damián Poglajen, director médico de ACLAV, para saber qué medidas se tomaron para el arranque: “Es verdad que la situación epidemiológica y el aumento de los casos ha complicado el comienzo. Lo primero que se solicitó es que los jugadores, árbitros y miembros de staff cuenten con el esquema de vacunación completo y presenten un PCR negativo dentro de las 72hs previas al inicio de la competencia”.

La complicación a la que Poglajen hace referencia es que Gigantes del Sur no pudo estar presente por tener 4 casos positivos de Covid. Si bien el resto del plantel estaba apto para jugar, el gobierno de Neuquén decidió que los contactos estrechos no viajaran a la ciudad de Paraná. Por su parte, River solo pudo disputar un partido, también por casos positivos. Diego Arribas, director de competencias de ACLAV, se refirió a esta problemática en la transmisión televisiva: “La competencia tiene que seguir, se dio esta ola fuerte que el país no tenía prevista. De acá en adelante vamos a tomar más recaudos. Flexibilizamos un montón de cosas por este contexto. A River le dimos la posibilidad de que traigan más jugadores y postergar el partido durante el tour”.

La flexibilización consistió en ampliar la lista de buena fe a 25 jugadores, la posibilidad de postergar algún encuentro, y de utilizar camisetas diferentes en el caso excepcional de necesitarlo. Con respecto a la decisión sobre los puntos en juego, Arribas afirmó que la no presentación es la pérdida del partido, si bien aún no hay comunicación oficial sobre esta situación.

En referencia a los tours siguientes, Poglajen aseguró: “Si los casos siguen en ascenso habrá que implementar medidas más estrictas para evitar contratiempos dentro de la competencia y resguardar la salud de los deportistas. Se hará un informe final del primer tour de Paraná y se evaluarán posibles nuevas medidas a tener en cuenta e implementar en la próxima sede en San Miguel de Tucumán”.

El caso de la Liga femenina

Entre los managers de los clubes y la Federación de Vóley Argentino decidieron postergar el comienzo de la Liga Femenina para el 28 de enero que estaba estipulado para el 14 también a causa de esta nueva ola de Covid. El año pasado hubo muchas dificultades en la realización y concreción en las instancias finales de este torneo, a causa de la falta de protocolos en caso de contagios que habían reclamado desde el Colectivo Doble Cambio, que impulsa la mejora de las condiciones de las jugadoras y pide por la profesionalización del deporte.

Con respecto a este tema, el medallista de Seúl '88 expresó: “Hace años que se pide que la Liga femenina dure cinco o seis meses. En Argentina hay un movimiento femenino impresionante y no está explotado como debería. ¿Cómo puede ser que haya tantas mujeres jugando y que la Liga dure dos meses? Eso empuja a que el nivel medio se vaya a jugar afuera”.

El año voleibolístico arrancó con mucha actividad: la Liga Nacional en Córdoba, la Liga ACLAV, el Circuito de Beach Volley y la Liga Femenina Argentina que comenzará en pocos días. Mientras tanto hay muchas partes interesadas en que el deporte siga en desarrollo pero también hay algunas trabas que dificultan el camino desde hace mucho tiempo. Los clubes, como dijo Marcelo Méndez al ganar la medalla de bronce, y como mencionó Conte en esta entrevista son la base para que este deporte pueda seguir adelante.