La líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, aseguró que la "Gestapo" para perseguir a las organizaciones sociales "sigue vigente" en la provincia de Jujuy. A seis años de su detención ni bien comenzó el gobierno de Mauricio Macri, pidió que la persecución judicial "sea tratada" como la causa de la mesa antisindical de la provincia de Buenos Aires y advirtió que el gobernador Gerardo Morales "sigue manejando la Justicia".

"El laboratorio de Jujuy sigue intacto, los servicios de inteligencia de la época de Macri siguen intactos", denunció la dirigente en diálogo con AM750 y lanzó: "Pareciera que estamos viviendo en un gobierno de derecha en el que nadie le puede decir nada a Morales, donde tiene el manto de la embajada de Estados Unidos para seguir avanzando. La 'Gestapo' de la persecución sigue vigente en Jujuy".

En este sentido, Sala afirmó que cuando Morales comienza a mencionarla a ella u otros dirigentes opositores "es porque quiere entretener al jujeño y por detrás tiene grandes negocios que él sigue haciendo mientras empobrece a la provincia". En esa línea enumeró el litio, las plantaciones de cannabis medicinal y apuntó a las cámaras de la construcción.

Grupo Octubre · Milagro Sala

La Justicia provincial habilitó la feria judicial para avanzar en causas contra dirigentes jujeños opositores a Morales. "No se puede permitir que esto siga así y que nadie haga nada", cuestionó Sala. Organismos de derechos humanos, gobernadores, ministros del Gobierno nacional y diputados y senadores del Frente de Todos (FdT) reclamaron en una solicitada la libertad de la líder jujeña.



La dirigente agradeció el apoyo de los que siempre están denunciando el "hostigamiento" y reclamó que "en Buenos Aires avancen las causas judiciales y de los que estuvieron sentados con los jueces de la Suprema Corte". "Pepín Rodríguez Simón está libre y nosotros seguimos presos. Siento que hay una injusticia muy grande. En Jujuy no es que la persecución es únicamente con los presos políticos, sino que es con nuestras familias".

Un país gobernado por Gerardo Morales

Sobre las aspiraciones presidenciales de Morales, Sala consideró que un país gobernado por el mandatario provincial sería "nazista". "Es un hipócrita. Me reía porque dijo que la Justicia tenía que ser independiente. Cuando dice eso, la verdad que me largué una carcajada y decía por mi dentro no puede ser tan hipócrita si la que en Jujuy maneja la Justicia", advirtió.

El FMI

Sala consideró que la deuda del FMI "no hay que pagarla porque ningún argentino participó cuando recibieron esa plata para que Macri gane un segundo Gobierno".