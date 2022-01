Una oferta del exterior frustró las conversaciones con el defensor Gary Kagelmacher para que el uruguayo se incorpore a Central. Peñarol declinó la negociación con los canayas ante la decisión del futbolista de ir a México. Cristian González debe buscar otro candidato para la defensa, más allá de que hoy se espera la llegada del paraguayo Cristian Báez para firmar a préstamo. El entrenador canaya se incorporó a la pretemporada, tras ser positivo de Covid-19 y obtener ayer hisopado negativo. El plantel, a su vez, recuperó a dos jugadores que estuvieron infectados y no pudieron iniciar a tiempo los trabajos de preparación.

Si bien Central estaba dispuesto a invertir dinero por el préstamo de Kagelmacher, el jugador resolvió negociar su desvinculación del aurinegro para ir con el pase en su poder a jugar al fútbol de México. Esta situación dejó sin más margen de negociación a los canayas, dado que en México los contratos que se pagan no tienen ninguna analogía con los números que ofrece el fútbol argentino y Central.

Ante esta situación, el cuerpo técnico evaluará a otros nombres en carpeta a pesar de que hoy espera en la ciudad a Cristian Báez. El ex zaguero central de Libertad de Paraguay llega para resolver su vinculación con Central. Hay acuerdo de palabra y se espera la firma de su contrato por un año. Pero Báez se sumará como alternativa, dado que no es la primera opción de refuerzo que reclama el entrenador. Y por eso el club sumará otro refuerzo para la defensa antes del cierre del libro de pases. No hay ninguna negociación avanzada y se descartó a Joaquín Novillo, quien finalmente firmó para Colón, equipo que este año juega Copa Libertadores.

En el plano deportivo, el plantel retomó los entrenamientos ayer por la mañana en Arroyo Seco con buenas noticias. Porque se pudo integrar Kily González, quien estuvo cinco días aislado tras dar positivo de coronavirus el pasado miércoles. El técnico fue hisopado, dio negativo y así pudo retomar los trabajos frente al plantel.

El equipo no tuvo nuevos contagios de Covid-19 en los testeos de control. Por el contrario, ayer se reintegraron Milton Caraglio y Francesco Lo Celso. Ambos fueron aislados por ser positivo de coronavirus y no pudieron realizar los trabajos físicos de preparación en el inicio de la pretemporada. Mañana ambos jugadores se realizarán controles cardiológicos para descartar secuelas de la enfermedad y recién luego se sumarán a los trabajos al ritmo de sus compañeros, como sucedió con Marco Ruben, Emiliano Vecchio y Diego Zabala. El plantel canaya, en su mayoría, se contagió de Covid-19 en esta tercera ola que atraviesa el país con cantidad de contagios record cada día. Y es por eso que el entrenador canaya posterga la realización de partidos amistosos de preparación. Como no tiene a los titulares en igualdad de condición física, los amistosos se realizarán a partir de la semana que viene.