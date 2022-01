El defensor Willer Ditta es jugador de Newell’s y hoy se incorpora a los entrenamientos en Bella Vista. El colombiano llega proveniente de Junior de Barranquilla sin cargo y con opción de compra. Ayer firmó contrato y reconoció las instalaciones del polideportivo leproso. Aparecen más nombres para reforzar la ofensiva, al tiempo que en la vuelta a las prácticas se detectó un nuevo jugador con covid-19.

Nunca fue un jugador pedido por el técnico Javier Sanguinetti. Pero al ser ofrecido, Ditta encontró la aceptación del entrenador leproso para sumarse al equipo. Las negociaciones prosperaron y el zaguero central colombiano, de 23 años, jugará en el parque Independencia a préstamo hasta fin de año. Junior de Barranquilla lo cedió sin cargo y con una opción de compra por el 80 por ciento de su pase de 700 mil dólares. El rendimiento que puede mostrar Ditta en el fútbol argentino es un interrogante.

En cuanto a la necesidad de sumar delanteros, a la lista de ofrecidos ayer se sumó Francisco Apaolaza, de presente en Estudiantes. El delantero no tiene lugar en el equipo principal pincharrata pero no termina de convencer a Sanguinetti para ser el goleador titular del equipo en el torneo que viene. Por lo cual la directiva no avanzó con decisión en las conversaciones con el club platense.

Para los próximos días se espera la llegada de Mauricio Arboleda, quien también arregló contrato a préstamo con los leprosos. Se encuentra en España y espera por la autorización de Rayo Vallecano para viajar a la ciudad. Como Ditta, el ex arquero de Banfield firmará a préstamo hasta fin de año.

El plantel volvió a los entrenamientos ayer por la mañana en Bella Vista y en los testeos sanitarios hubo un solo positivo de coronavirus. Fue el caso de Francisco González, quien así será baja en toda la semana y no podrá formar parte del amistoso que Sanguinetti confirmó para el sábado ante Patronato.