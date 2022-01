Tras el impactante video de la caída de parte del cielorraso del Sanatorio de Niños de Rosario, durante la intensa tormenta del domingo por la noche; el director de la clínica privada detalló que el problema se ocasionó por uno de los desagües pluviales principales. “Las áreas más calientes no se vieron afectadas y las consultas ambulatorias no se suspendieron”. Y agregó que “hubo un problema con uno de los desagües pluviales principales, lo que generó una descarga de agua sobre la mampostería del cielorraso de durlock que no resistió y se volcó hacia el piso”, explicó en canal 3, el Coordinador médico de la institución, Aníbal Krivoy. Según explicó el profesional, la caída de agua previa al momento del desplome fue lo que hizo que el personal presente en el lugar comience a evacuar a los presentes y no hubo que lamentar lesionados. “El agua fue la que avisó para que no hubiera nadie. Los materiales que cayeron son livianos, por lo que estimamos que tampoco habrían generado lesiones”, remarcó. Con respecto a la atención, Krivoy sostuvo que se pudo sostener y rápidamente se trasladó la guardia al primer piso. “El área de shock room, de yeso y sutura, que son las más calientes, no se vieron afectadas y la atención general enseguida se pudo restablecer en otro sector del sanatorio”, explicó.