Moderado en intensidad por los efectos de la pandemia, el verano uruguayo contiene a la rosca política del Círculo Rojo argentino en núcleos más reservados. Pero las ideas y los modelos se siguen moviendo. Elegida por empresarios añejos, Punta del Este fue en este enero del 2022 escenario de un raíd activo de uno de los ceos jóvenes más ricos de la Argentina, que les comió cartel y protagonismo a los que peinan canas: Marcos Galperín, el dueño de Mercado Libre, una de las empresas unicornio más grandes del mundo, se mostró jugando a la política sin esconderse ya de los flashes. Con críticas al gobierno de Alberto Fernández, articuló con sus pares y dirigentes de Juntos por el Cambio para apoyar otro modelo de país.

"Está tan activo como en la campaña de Mauricio en 2015 y 2019", contó a Página I12 uno de los personajes del Este que lo frecuenta seguido. Al otro lado del río, donde reside desde que Macri perdió el poder, lo llaman "el rey de José Ignacio". Es que su casa sobre La Mansa -contigua a la morada de la familia de Mirtha Legrand y un reconocido hotel- funciona como bunker de operaciones y reuniones. En la zona también se encuentran mansiones de otros ceos, como "Vista al Oeste", la edificación estilo griego de los herederos de Amalia Lacroze de Fortabat, la ex dueña de Loma Negra.

Galperín no suele mostrarse demasiado en lugares concurridos, pero según sus amigos, "tiene la decisión tomada, está orientado a apoyar a Juntos pero no se decide aún a quién". Esa contextualización de un ceo que antes era más cuidadoso e indirecto en el juego de la política partidaria, es toda una novedad en la vida pública del dueño de la empresa de compras on line que se diversificó al comercio y al retail.



Los negocios de Mercado Libre crecieron a la luz del empuje de Cambiemos a esa firma en particular y de las varias reuniones de Galperín con Macri y otros funcionarios. Con el se mueven, además, otro puñado de unicornios tecnológicos que sostienen la cámara Endeavor, uno de los polos empresarios de mayor juego opositor. Fueron ellos, con Galperín como ideólogo, quienes crearon el grupo de Whatsapp empresario Nuestra Voz, para respaldar la candidatura de Macri en 2019. Luego, el chat se fue disolviendo y quedaron sólo los ceos muy militantes del macrismo. Esa dinámica aburrió hasta el propio Galperín, que cree que el peronismo no es el modelo pero quiere ver las cartas de la nueva oposición amarilla. "No le gusta hablar de nombres, pero quiere PRO, no radicales", describió otro cuadro cercano al CEO.

En Punta del Este, Galperín es una especie de nuevo gurú empresario, el nuevo Paolo Rocca: el millonario más grande Argentina que hizo dinero con un negocio que gambetea convenios laborales y es aún poco comprensible para los ceos "fierreros", acostumbrados a los negocios de la economía real. Con el se dejaron ver, por caso, Guibert Englebienne, uno de los cofundadores de Globant, la empresa que nació con créditos subsidiados a pymes tecno del primer kirchnerismo y hoy es un gigante imparable; y Gastón Parisier, creador de Bit Box y miembro de Endeavor.

Todos ellos tienen terminales políticas casi exclusivas en las playas de Juntos. La mayoría cultiva una amistad con el ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, que también tiene casa allí. Y con Francisco "Pancho" Cabrera, ex titular de Producción en los años de Macri. Este último es uno de los tiende puentes entre el macrismo, Galperín y el gobierno del Uruguay. Luis Lacalle Pou, para los amigos "Cuquito" (apodo que heredó de su padre), es habitue en las conversaciones que hay con empresarios nacionales que se radicaron en su país. De Cabrera, de hecho, se comenta que ya vive en Uruguay. "Lo que no sabemos es si mudó residencia fiscal", relataron aquellos que lo conocen.

Al juega con la oposición de Galperín no pudieron hacerle sombra ni los históricos del Este uruguayo. También fueron parte de la rosca en la costa vecina el constructor y multi negocios de IRSA, Eduardo Elstain, y el casi local Cristiano Rattazzi: el ex titular de la FIAT vive casi todo el año allí, un éxodo que también coincidió con la salida de Macri del poder. Otro que tuvo poca actividad pública fue el ex ministro de Economía que tomó la deuda con el FMI, Nicolás Dujovne. El ahora asesor financiero que aconseja, entre muchos otros, a Galperín, también tiene casa en José Ignacio y todas las reuniones que mantuvo fueron para seguir incrementando carteras de clientes. "No quiere saber nada con volver a la política", afirmaron desde su entorno.