"No es un problema de los ambientalistas, es un problema de todos", sintetiza Luis Cuello, integrante de la Asamblea Autoconvocada Socioambiental, sobre la urgencia de una movilización social contundente contra el ecocidio. La destrucción del humedal del Delta del Paraná tiene efectos duraderos, y letales. "El 23 por ciento de la superficie de la Argentina son humedales, y cumplen una función fundamental que es proveer a las napas de agua. Esta destrucción conlleva a que cada vez haya menos agua. No es un problema frívolo, no es agarrar el kayak e ir a la isla, tiene que ver con nuestra alimentación, con la escasez de agua, con nuestra vida", sigue el referente y alerta que la situación será cada vez más crítica. "Esto viene a agravar un problema que lleva años, y es la falta de agua en muchos barrios de Rosario". Esta tarde, a las 17.30 marcharán desde plaza 25 de Mayo hasta plaza San Martín. "Basta de ecocidio", "Basta de destruir los humedales", "Basta de quemas", "Ley de Humedales Ya" y "Fuera Cabandie y las políticas extractivistas impulsadas por el gobierno nacional y los estados provinciales al servicio del FMI y las multinacionales", son las consignas de la movilización. El sábado de la semana pasada habían cortado el Puente Rosario-Victoria con el mismo reclamo.

"Nuevamente salimos a la calle llamando a la población a que se levante frente a este atropello", dice el texto de la convocatoria de la Asamblea, y plantea: "Hoy como en los últimos meses vuelven a evidenciarse las quemas intencionales en los humedales. Algunos observatorios han indicado que en el 2021 hubo más incendios que en el 2020. Éstos son parte de los fuegos que los grandes intereses económicos han generado en 11 provincias argentinas".



Circula por estos días un meme que dice: "No es calor, es desmonte" y Cuello es claro: "la bajante del río tiene que ver con el desastre que han hecho en el Amazonas".

Para lograr que la ciudadanía se sume al reclamo, Cuello cita dos antecedentes, la pelea del pueblo de Mendoza, en diciembre de 2019, con la consigna "El agua vale más que el oro" y la reciente pueblada en Chubut, donde la movilización logró parar una legislación que permitía la megaminería. "Eso demuestra que si no hay movilización del pueblo, estas políticas van a seguir", subraya Cuello, quien considera que la situación es "muy complicada". "Si con estas bajantes, la desforestación, la destrucción de los humedales, van a aumentar el dragado a 48 pies por la Hidrovía, estamos al horno, porque eso achica el río", dice.

Por eso, lo más urgente es alertar sobre "la destrucción de humedales, cursos de agua, esteros, fauna y flora que afectan nuestro hábitat y condiciones de vida de las generaciones presentes y futuras". La Asamblea denuncia que "este Ecocidio no cae del cielo. Hay responsables, el entramado de negocios de los representantes de la agroindustria y los negocios inmobiliarios, que se proyectan a lo largo del país, son la base de los incendios intencionales en nuestra provincia, así como también en Córdoba, Trelew o Misiones sólo por mencionar algunas. Esto sucede en el marco de la ineficiencia y también complicidad de los gobiernos nacionales, provinciales y municipales".

Para quienes integran la Asamblea Autoconvocada Socioambiental, que se reúne todos los lunes, a las 18, en la plaza San Martín, estos hechos "están íntimamente ligados a una política nacional de ofensiva del extractivismo. La destrucción de humedales son parte de un proceso en el cual se intenta imponer la megaminería en Chubut, Mendoza, Catamarca o la Rioja entre otras, el fracking en Vaca Muerta y el sur de Mendoza, los emprendimientos para la explotación del litio o seguir desarrollando la agroindustria sojera a base de venenos como el glifosato, defendido a capa y espada por los gobiernos".

Para quienes saldrán hoy a las calles, "han sido una política de Estado contínua, que a través de empresas extractivistas nacionales e internacionales han avalado acciones que dañan severamente el ambiente en su desefrenada búsqueda y obtención de dólares para pagar la Deuda Externa Ilegitima al FMI. Política que más allá de tener matices, ha sido la acción de todos los gobiernos y las instituciones del régimen (ejecutivos, legislativos y justicia)".

Por eso, convocan a ser parte "de una lucha más general: la de los Pueblos y Territorios contra las políticas extractivistas".