A poco de que se viralizara el video de un hombre cargando un arma y amenazando de muerte al gobernador Omar Perotti, personal policial ubicó y detuvo en la localidad de Santo Tomé al protagonista de la filmación. El detenido tiene 40 años y es empleado en el Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias de la capital provincial. El arma que aparecía en el video no fue hallada pero el hombre quedó a disposición de la fiscalía.

En el video en cuestión, que había comenzado a circular muy rápidamente por redes sociales y luego llegó a los medios, un hombre se encuentra sentado en una cama con chaleco antibalas mientras carga un revólver y mirando a cámara advierte que irá a buscar al gobernador Omar Perotti si no le pagaban un bono de 20 mil pesos. “Lo voy a tener que ir a buscar a Perotti. Si no me pagan el bono de 20 lucas, se pudre todo. Y lo voy a ir a buscar a Perotti”, expresa el sujeto ante la cámara mientras carga el arma.

A partir de esto, el fiscal Manuel Cecchini llevó adelante la investigación que terminó en el allanamiento y la detención en Santo Tomé de esta persona de 40 años que es chofer del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies107) de esa localidad. A pesar de que en su domicilio no se encontró el arma ni el chaleco que aparecían en el video, el fiscal ordenó que se le forme causa como presunto autor del delito de amenazas calificadas y ahora se fijará el día para la audiencia de imputación. Al mismo tiempo, el Sies ya le inició un sumario administrativo que podría desembocar en su cesantía definitiva de su función.

Sobre la detención el ministro Jorge Lagna destacó: "Es un hecho de mucha gravedad y no se puede tomar a la ligera una amenaza explícita de estas características. Es una persona que trabaja en el sector de salud en esa localidad cercana a Santa Fe. Cuando se vio esto en redes me lo comunicaron y de inmediato se resolvió detener a la persona. Siguen las actuaciones a cargo del fiscal en Santa Fe y se desentrañará la investigación".