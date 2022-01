La Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA) detectó más de un centenar de casas y edificios de lujo en las localidades de Pinamar y Cariló que figuraban como terrenos baldíos. Según los cálculos, por no declarar las construcciones los propietarios incurrieron en una evasión de más de 30 millones de pesos al fisco.

Los números son el resultado de un relevamiento realizado durante la primera quincena de enero en esas ciudades de la costa atlántica. Allí se detectaron 42 mil metros cuadrados sin declarar y de los que son parte alrededor de 100 casas de lujo y 23 edificios y complejos de departamento.

La gran mayoría fue construida durante el gobierno de Juntos por el Cambio. "La buena noticia es que en Pinamar hay un boom de la construcción desde el año 2018, probablemente desde el blanqueo de Mauricio Macri. Ello tiene que hacerse pagando los impuestos", señaló el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard.

En ese marco, el funcionario puso el énfasis en la importancia de reforzar el trabajo con el municipio de Pinamar, a cargo del macrista Martín Yesa, dado que en el 2021 ARBA detectó 140 mil metros sin declarar y ahora, en dos semanas, 40 mil más.

"No importa sin son ricos o tienen contactos"

Hallazgos como el de los últimos días prueba que la construcción " es algo que sigue creciendo” en esa localidad, pero “hay que poner en regla" lo que se hace.

"Estamos yendo detrás de todos: no importa si son ricos, si tienen contactos o influencias. Lo justo es que todos paguen los impuestos", remarcó el funcionario.

Por eso, agregó, con acciones como la detección de inmuebles no declarados “buscamos dar la clara señal que necesitamos que los desarrolladores inmobiliarios se pongan en regla".



"El objetivo es que todos estén al día con sus obligaciones tributarias, no que exista la sensación de que acá hay vivos que no pagan y tontos que están al día con sus impuestos", sostuvo.

Además, destacó que "en el Gobierno de Axel Kicillof hay un Estado presente, que invierte y se compromete a que esos recursos vuelvan a la sociedad".