Cientos de personas se volvieron a expresar ayer contra la política extractivista, la destrucción de los humedales y el ecocidio en una movilización organizada por la Asamblea Autoconvocada Socioambiental, que se convocó frente a la Municipalidad y terminó con un acto frente a la sede de Gobernación. “El gobierno nacional está llamando a sesiones extraordinarias sin que figure en el temario la Ley de Humedales pero en cambio aparecen dos proyectos que favorecen el desarrollo extractivista”, denunció Luis Cuello, integrante de la organización ambientalista que se reúne todos los lunes en la Plaza San Martín para consensuar de manera abierta un plan de lucha.

“Los gobiernos son responsables del ecocidio”, “todo fuego es político” y las ya repetidas “basta de quemas” y “ley de humedales ya” fueron algunas de las frases que se podían ver pintadas en los numerosos carteles que le daban color a una concurrida marcha que se concentró cerca de las 18 en la Plaza 25 de Mayo, frente al Palacio de los Leones, y luego se movilizó por calle Santa Fe hasta llegar a Plaza San Martín, frente a la sede local de Gobernación, donde se llevó a cabo un acto en el que se leyó un documento en el que se enumeraban todos los reclamos. Entre los principales pedidos, se encuentran el cese de las quemas en las islas, la sanción urgente de la Ley de Humedales, la renuncia del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Juan Cabandié y el rechazo a una política que favorece el extractivismo, la megaminería y las explotaciones petroleras offshore.

Uno de los hechos que motivo la realización de esta marcha fue que el gobierno nacional convocó a sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación desde el 24 de enero pero en temario de los proyectos que pretende que se traten no aparece la Ley de Humedales, la cual volverá a perder estado parlamentario a partir del 1° de marzo, cuando se abra el nuevo período ordinario de sesiones. Sobre este punto, Cuello aseguró a Rosario/12 que en este debate no existe la más mínima grieta: “La Ley de Humedales se cayó casi por unanimidad porque todos los legisladores responden a los intereses de las grandes empresas”. En ese sentido, consideró que la falta de respuestas es pareja en todos los niveles estatales. “El Estado no es ineficiente sino que ya es cómplice de esta situación porque toda la ciudadanía ve el problema pero los Ejecutivos no hacen nada, los Legislativos no votan las leyes que son exigidas por un sector importante de la población y el Poder Judicial mira para otro lado”.

El reclamo ambiental de esta Asamblea Autoconvocada rosarina no pasa solo por lo que sucede con las quemas en las islas frente a la ciudad sino que es un pedido más integral, que incluye “los incendios intencionales en todo Santa Fe, en Córdoba, Chubut y Misiones; la megaminería en Chubut, Mendoza, Catamarca o la Rioja; el fracking en Vaca Muerta y el sur de Mendoza; los emprendimientos para la explotación del litio; y la continuidad del desarrollo de la agroindustria sojera a base de venenos como el glifosato, defendido a capa y espada por los gobiernos”.

Según explica Cuello, todo ese daño al medio ambiente tiene un denominador común: la política nacional de ofensiva del extractivismo. Como ejemplo de eso, menciona que el gobierno nacional “está llamando a sesiones extraordinarias en donde no figura la Ley de Humedades en la agenda, pero sí dos leyes que tienen que ver con el desarrollo extractivista: la ley de hidrocarburos que va a venir a legalizar el fracking y la explotación offshore en el mar, y el acuerdo entre todas las empresas agroindustriales, exportadoras y fabricantes de agrotóxicos para elevar la producción de cereales en la Argentina nuevamente a base de deforestación y extensión de las fronteras cultivables".

En el mismo sentido, desde la organización habían expresado en un comunicado que "estas políticas no han sabido de grietas" sino que "han sido una política de Estado contínua, que a través de empresas extractivistas nacionales e internacionales han avalado acciones que dañan severamente el ambiente en su desenfrenada búsqueda y obtención de dólares para pagar la Deuda Externa Ilegítima al FMI". Además, agregan que se trata de una "política que más allá de tener matices, ha sido la acción de todos los gobiernos y las instituciones del régimen (ejecutivos, legislativos y justicia)".

Como balance, Cuello manifestó la intención la Asamblea local de unificar esfuerzos con otras organizaciones que trabajan con el tema ambiental a nivel nacional. “Esta es una lucha nacional y tenemos el objetivo de alinearnos con otras organizaciones nacionales”, aseveró. Al mismo tiempo, llamó a que más gente se sume en esta lucha mediante la participación de la Asamblea Autoconvocada Socioambiental que se reúne y organiza todos los lunes a las 18 en plaza San Martín. En ese marco, Cuello adelantó que el próximo lunes harán un balance de esta actividad y pensarán nuevas acciones, como una posible actividad a realizar entre el 2 y 4 de febrero, ya que confluirá una jornada nacional de protesta que esta planteando el colectivo "Basta de falsas soluciones", el cual está intentando de articular los distintos movimientos que existen en el país.