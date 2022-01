El Frente de Todos lleva al Senado una iniciativa para que vuelva (un símil) "Fútbol Para Todos". El proyecto, impulsado por el senador Oscar Parrilli, pretende garantizar la transmisión libre y gratuita de al menos un tercio de los partidos de Primera División declarando su acceso como un bien de "interés general". "Nosotros no pretendemos perjudicar los derechos de nadie ni meternos entre el contrato de la AFA y los privados, sino que sólo buscamos que un hecho cultural importante como es la trasmisión de los partidos de Primera División sean de acceso al público", declaró Parrilli en diálogo con Página 12. Según explicó el ex secretario General de la Presidencia de Cristina Fernández, la iniciativa - que se presenta a pocos días de la resolución de la Secretaría de Comercio que impuso condiciones para permitir la fusión de Disney y Fox - deja en manos de los privados el contrato de televisación, pero exige que una parte pueda ser transmitida de forma gratuita en todo el territorio nacional.



El proyecto de ley presentado ayer por Oscar Parrilli, que cuenta con el respaldo de la vicepresidenta y de gran parte del bloque oficialista, propone declarar "de interés general" el acceso a los contenidos audiovisuales obtenidos durante "los encuentros de fútbol de Primera División realizados en el marco de torneos organizados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)". El objetivo es que, una vez declarados bienes culturales, una porción de esos partidos - los más convocantes - puedan ser transmitidos en vivo en todo el país de manera libre y gratuita, ya sea a través de la Televisión Digital Abierta o a través de cualquier medio alternativo creado (o a crearse en el futuro) que también sea de acceso gratuito. Serían un total de cuatro partidos por fecha que, finalmente, definiría una Autoridad de Aplicación creada luego de la sanción de la ley. Los partidos elegidos, sin embargo, deberán incluir sí o sí "los dos con audiencia potencial correspondientes a cada fecha de torneo programada y asegurando el carácter federal de la audiencia".

"Acá se trata de reconocer la importancia que tiene que una actividad de profundo arraigo cultural, como lo es el fútbol para los argentinos, sea de acceso libre y gratuito. Fútbol Para Todos fue una iniciativa de nuestro gobierno que Mauricio Macri, aunque en campaña se comprometió a mantenerla, dejó sin efecto", cuestionó Parrilli, uno de los dirigentes más cercanos a la vicepresidenta. A pesar de la reivindicación que el proyecto hace del emblemático programa del primer gobierno de Cristina Fernández, el senador neuquino advirtió que no son iguales: "La diferencia con Fútbol Para Todos es que no incluye a todos los partidos y que, además, la AFA va a poder seguir comercializando todo lo que quiera. Los cuatro partidos que van a ir por televisión abierta van a ser comercializados a cualquiera también, si el Estado quiere tener publicidad deberá contratarla. No va a haber un gasto por parte del Estado".

En el caso de las ganancias obtenidas por la publicidad, el proyecto de ley prevee que un 50 por ciento estará destinado al desarrollo de infraestructura deportiva infanto-juvenil en poblaciones vulnerables, un 30 por ciento a la AFA y un 20 por ciento al financiamiento de las actividades de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado. "Los derechos de publicidad conservados por los clubes serán respetados, y no podrán ser afectados ni alterados por medio tecnológico alguno", advierte el texto de la ley.

Según detalla la letra del proyecto, la posibilidad de poder avanzar en el acceso gratuito de los partidos de fútbol más importantes del torneo puede encontrarse en mismo acuerdo firmado entre la AFA y Fox y Turner en el 2017, una vez que el gobierno de Macri tiró abajo Fútbol Para Todos. "Al momento de la celebración del acuerdo las partes asumieron que (...) se pudieran modificar las condiciones respecto de la exclusividad o extensión de la difusión exclusiva de los Derechos Audiovisuales de los partidos de fútbol del campeonato de Primera División A, por tratarse ellos de eventos de interés relevante", precisa el proyecto, a la vez que asegura que en el caso de sancionarse la ley los cambios "no generarán perjuicio económico en las empresas que se encuentran en la actualidad con los derechos exclusivos de televisación".

"Esta es una iniciativa que estamos trabajando hace mucho tiempo y que, ahora que la Secretaría de Comercio sacó una resolución obligando a las empresas a disminuir la concentración mediática, que tienen hasta 9 canales deportivos, nos pareció oportuno presentarlo. La situación está peor que cuando pusimos Fútbol Para Todos, ahora no solo necesitas cable sino que además tenés que pagar un extra. Este es el momento para discutirlo", reflexionó Parrilli.