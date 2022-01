El español Rafael Nadal mantuvo en foco el objetivo de alcanzar su título 21 de Grand Slam, luego de eliminar este jueves al ruso Karen Khachanov por 6-3, 6-2, 3-6, 6-1 sobre la pista central del Rod Laver Arena, e instalarse en los octavos de final del Abierto de tenis de Australia.



El mallorquín se medirá en la próxima fase con el francés Adrian Mannarino (69º), que a su vez sorprendió por 7-6, 6-7, 7-5, 6-4 al ruso Aslan Karatsev (15º).

Tras despachar en sets corridos al estadounidense Marcos Giron (66°) y al alemán Yannick Hanfmann (126°), el actual número 5 del ranking ATP, campeón 2009 en Melbourne, se impuso con autoridad frente al moscovita (30°), que fue el primero en robarle un set en lo transcurrido del torneo oceánico, que este año no tiene al serbio Novak Djokovic ni al suizo Roger Federer, quienes comparten con el español el record de coronaciones en "majors".



Nadal, de 35 años, llegó a la segunda semana del Abierto de Australia por decimoquinta vez en 17 participaciones. Sólo quedó eliminado con anterioridad en su debut en la edición de 2004 (tercera ronda) y en 2016 (primera fase).



"Es seguramente mi mejor partido en el torneo", admitió Nadal ante el público en las tribunas. "Se trata de una semana muy especial para mí. Venir de donde vengo, eso hace las cosas muy especiales", indicó el español, que regresó este año al circuito después de permanecer inactivo desde agosto del año pasado por lesiones y un contagio de Covid-19 en diciembre.



En el mismo escenario, un rato antes, el italiano Matteo Berrettini (7°) también logró su clasificación con victoria ante el español Carlos Alcaraz (31°) por 6-2, 7-6 (3), 4-6, 2-6 y 7-6 (5).



El alemán Alexander Zverev (3°), semifinalista 2020, hizo lo propio con su triunfo ante el moldavo llegado de la "qualy", Radu Albot (124°), en sets corridos: 6-3, 6-4, 6-4.

Asimismo, el español Pablo Carreño batió 6-4, 7-5, 7-6, 6-3 al estadounidense Sebastian Korda; el francés Gaël Monfils superó 7-6, 6-1, 6-3 al chileno Christian Garín y el canadiense Denis Shapovalov venció 7-4, 6-4, 6-3, 6-4 al estadounidense Reilly Opelka.

Entre los duelos más destacados de este sábado, el griego Stéfanos Tsitsipas enfrentará al francés Benoît Paire, el ruso Daniil Mevdevev se las verá con el neerlandés Botic van de Zandschulp y el croata Marin Čilić irá contra el ruso Andrey Rublev.

También juegan Roberto Bautista Agut vs Taylor Fritz, Christopher O'Connell vs Maxime Cressy, Daniel Evans vs Felix Auger-Aliassime, Taro Daniel vs Jannik Sinner y Pablo Andújar vs Alex de Minaur.

Osaka eliminada

En el cuadro femenino, la vigente campeona Naomi Osaka, 14° del mundo, cayó eliminada en tercera ronda ante la estadounidense Amanda Anisimova (60°), que salvó dos "match points" antes de imponerse 4-6, 6-3, 7-6 (5).



En octavos, Anisimova se medirá con la australiana Ashleigh Barty, vencedora de la italiana Camila Giorgi (33°) por 6-2, 6-3.



Otras dos favoritas en Melbourne también prolongaron su camino: la checa Barbora Krejcikova (4°) le ganó 2-6, 6-4 y 6-4 a la letona Jelena Ostapenko (26°); mientras que la griega Maria Sakkari (5°) se impuso 6-4, 6-1 ante la rusa Veronika Kudermetova (28°).



Este sábado se medirán la polaca Iga Swiatek ante la rusa Daria Kasatkina y la rumana Sorana Cirstea irá contra la también rusa Anastasia Pavlyuchenkova.

Zeballos y Granollers

Horacio Zeballos, en dupla con el español Marcel Granollers, avanzó a los octavos de final del torneo de dobles del Abierto de Australia, tras imponerse sobre el británico Jonny O'Mara y el bielorruso Andrei Vasilevski por 6-3 y 6-3.



Zeballos y Granollers, terceros favoritos del torneo, enfrentarán en la siguiente ronda a los españoles Pablo Andújar-Pedro Martínez, vencederos este viernes del binomio neerlandés Robin Haase y Botic van de Zandschulp por 6-3, 7-6 (6).



Los primeros preclasificados, los croatas Nikola Mektic y Mate Pavic, fueron eliminados también este viernes por los australianos Thanasi Kokkinakis y Nick Kyrgios por 7-6 (8) y 6-3.



Zeballos, de 36 años, número 6 en el ranking mundial de dobles, quedó a un triunfo de igualar su mejor actuación de dobles en Melbourne: los cuartos de final de 2019 en sociedad con el polaco Lucasz Kubot.