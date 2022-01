Las desafortunadas declaraciones de la ministra de Educación de CABA, Soledad Acuña en referencia a que será difícil volver a vincular alumnos que perdieron trayectoria escolar durante la pandemia ( “muchos chicos hoy estarán perdidos por los pasillos de una villa o en manos del narcotráfico”, dijo la funcionaria); también se generó un debate en Santa Fe. Si bien desde todos los ámbitos educativos de la provincia rechazaron estas afirmaciones, la polémica derivó en cómo se está accionando hoy para buscar a estos chicos para que regresen a la escuela en este territorio. La ex ministra de Educación y hoy diputada opositora Claudia Balagué afirmó que “lamentablemente se han interrumpido los programas de vuelta a clases que nosotros impulsamos en su momento”, acusó. La que no tardó en responderle y con cifras concretas fue la secretaria de Desarrollo Territorial del Ministerio de Educación de Santa Fe, Rosario Crisitiani. “No sé por qué dice eso la ex ministra cuando son públicos los números de chicos y chicas que han recuperado su vínculo con la escuela, los que tienen trayectorias débiles y los que hay que ir a buscar para que regresen al colegio. Esta es una prioridad para el gobierno que encabeza Omar Perotti”, aseguró la funcionaria.

Cristiani informó que “heredamos de la gestión del Frente Progresista unos 13.746 alumnos y alumnas que habían perdido contacto con la escuela”, señaló. Y agregó que esa cifra trepó a 24.000 durante el primer año de la pandemia y de esos “unos 20.000 recuperaron sus trayectorias escolares con mayor fortaleza o debilidad durante el 2021 donde impulsamos un plan de verano en las escuelas que permitió revincular a muchos alummnos”. Cristiani aseguró que hoy en Santa Fe hay unos 4.000 chicos que hay que insistir en ir a buscarlos para que regresen a las aulas.

“Hay alumnos que han perdido contacto con la escuela durante la pandemia, eso no significa que el Estado no deba ocuparse de ellos. Para nosotros hay una firme convicción desde que ingresamos a la gestión de la mano del gobernador Perotti, de que todos los chicos tienen que estar en la escuela”, dijo la secretaria de Desarrollo Territorial del Ministerio de Educación que conduce Adriana Cantero.

Para Cristiani esa “es una premisa importante y habrán visto que durante todo el año 2020 y 2021 hay una política educativa basada en una línea de acción estratégica que se llama ‘todos los chicos y las chicas en la escuela aprendiendo’. Y esta línea es justamente la que guía y define el resto de las acciones”.

Recalcó que “es una línea transversal que atraviesa los cuatro años de gestión. En enero del 2020, hacía pocos días que habíamos asumido de mano de la ministra Cantero y justamente el gobernador nos pidió una primera reunión con todos los intendentes y presidentes comunales y ese día concurrieron más de 220 municipios y comunas”, recordó Cristiani.

Y señaló que el ministro de Educación de la Nación en ese momento, Nicolás Trotta “nos visitó en ese acto que fue único en su carácter en la provincia de Santa Fe, donde nosotros creíamos que los intendentes y presidentes comunales eran nuestros socios estratégicos para salir a buscar a los chicos que habiendo terminado séptimo grado no se habían inscripto en el nivel secundario y aquellos que habiendo terminado la salita de 5 no se habían inscripto en la escuela primaria”.

Para Cristiani, estas acciones generaron “toda una tradición de trabajo en este ministerio, en esta gestión que tiene que ver con que el primer dato de calidad educativa es tener a todos los chicos incluidos en el sistema. Por lo tanto hay que ir a buscarlos adonde estén, todo el tiempo y seguir insistiendo”.

La funcionaria también recordó que el gobernador Perotti durante su mandato como intendente de Rafaela, “en el 2009 inició un programa que se llamó Bicentenario de Inclusión Educativa. Y ese programa tuvo un desarrollo de 10 años en la municipalidad de Rafaela y luego se transformó en un eje de campaña de Perotti y luego en una agenda de gestión desde que asumió como gobernador en diciembre de 2019”, concluyó.