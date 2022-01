El intendente Pablo Javkin comunicó a través de su cuenta de Twitter que está cursando un cuadro leve de covid-19. "Vecinos y vecinas, como tuve algo de tos seca y rinitis me hisopé, siguiendo el criterio para personas con patologías concomitantes. El resultado fue positivo para covid. No tengo ningún otro síntoma y me siento bien, continúo trabajando de manera remota. Sigamos cuidándonos", expresó. El titular del Ejecutivo municipal cumple el aislamiento correspondiente en su domicilio particular y siguiendo las recomendaciones médicas prosigue a cargo de sus funciones con normalidad, aunque de manera remota.