Una joven de 20 años sostuvo que fue baleada por un gendarme en Orán el sábado 15 de enero, mientras cruzaba desde Bolivia hacia Argentina por una zona del río Pescado conocida como "La Playa". La chica estuvo internada desde esa fecha hasta este viernes, tenía dos perdigones en la pierna, pero el personal médico no le especificó si eran de plomo o de goma, solo que le pudieron sacar solo uno y el otro permanece aún en su pierna. Además, le informaron que deberá someterse a otra cirugía para que le reconstruyan parte del músculo de la pierna herida.



La joven, que pidió el resguardo de su nombre, contó a Salta/12 que aún no pudo denunciar la agresión debido a su estado de salud. Sin embargo, anoche el abogado Hernán Mascietti, miembro de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) Junta Promotora Salta, presentó una denuncia penal por este hecho.

Según relató la joven, se desempeñaba como trabajadora bagayera, tarea que realizan muchas personas en esta zona del norte provincial ante la falta de otras opciones laborales. Gendarmería la sorprendió cuando estaba cruzando el río junto a otras personas y les decomisó lo que transportaban, que eran hojas coca, cuyo consumo está permitido en el país pero cuya venta e importación no se ha reglado aún y sigue siendo penada.

La mujer dijo que se cruzaron con Gendarmería entre las 20 y 20.30 del sábado último. Un gendarme les gritó a la distancia para que se acercaran dos bagayeras, y ella se ofreció a ir junto a otra chica, mientras que a los bagayeros varones los gendarmes los llamaron a "hombrear las cosas".

En esa situación, durante el secuestro de las bolsas que transportaban, un gendarme "le estaba pegando a otra chica", contó la joven, que añadió que mientras se estaba retirando del lugar se cayó "delante del milico" y eso provocó la agresión, al parecer, por una confusión. "Me paré, me tiró un tiro en la pierna. Me dijo que pensó que estaba por tirarle piedras", relató la herida.

La joven narró que se fue del lugar con la pierna herida sin que nadie de Gendarmería la auxilie y después la ayudó un hombre que la cargó al hombro por el río hasta que un chofer la sacó de allí. Fue hospitalizada en Orán, donde sigue internada. "Me sacaron uno de los balines y al otro no lo encuentran todavía", relató. Según contó, el personal médico le indicó que no se podrá recuperar rápido de las heridas, y le esperan al menos "6 meses de tratamiento"; además de debe someterse a una cirugía plástica porque los disparos le sacaron "un pedazo de piel" de la pierna derecha.

En un video que se difundió por redes sociales denunciando la violencia contra lxs trabajadores bagayerxs, se ve a una joven con la herida en la pierna derecha, a la altura de la pantorrilla. La chica está tirada en el asiento de un vehículo y de fondo se ve el Puesto 28 de Gendarmería Nacional, ubicado sobre la ruta nacional 50, en el tramo entre la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán y Aguas Blancas, la última población antes del límite con Bolivia.

La joven señaló que ese día otras personas fueron al escuadrón de Gendarmería para presentar sus quejas ante el procedimiento violento y lxs siete u ocho funcionarixs que estuvieron en el procedimiento en el que fue baleada, entre ellxs una mujer, no regresaron allí.

Salta/12 intentó consultar con Fendarmería de Orán, pero no obtuvo respuestas. Un sargento del Escuadrón 20, con asiento en esa ciudad, manifestó que no podía dar este tipo de información y se debía consultar con el área de secretaría el próximo lunes.

Por otro lado, el abogado Hernán Mascietti de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos dijo que acompañará a la joven para cuando esté en condiciones de radicar la denuncia.

"Insultos discriminatorios"

En su presentación de anoche el abogado Hernán Mascietti denunció dos hechos de lesiones graves agravadas y abandono de personas contra ocho integrantes de Gendarmería Nacional, siete de ellos "a identificar" y "la Sra. Laura Coronel".

El abogado relató que la joven llevaba una lona por la zona del río Pescado a la altura del Puesto 28 de Gendarmería Nacional, "cuando se aparecen 8 gendarmes". Uno de ellos "se pone loco sin que nadie lo agrediera y comienza a insultar y saca su arma", entre insultos referidos a la presunta nacionalidad boliviana de las paseras, apuntó con su pistola reglamentaria al grupo de bagayerxs y "comenzó a disparar".

En la denuncia, basada en el relato de la joven herida, se describe a este gendarme como "un hombre trigueño, de menor estatura entre los gendarmes, con el pantalón camuflado y remera verde", cuya identificación no pudieron ver. Mascietti relató que cuando la joven cayó baleada, "justo llegaba la jefa Laura Coronel", que no ayudó a auxiliar a la herida, a pesar de que se lo pidieron.