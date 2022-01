El director de Pediatría del Hospital Materno Infantil de Salta informó que hasta el viernes último había 26 niñxs internados positivos para covid, aunque explicó que los ingresos a la institución fueron por otras patologías preexistentes. Esta semana falleció un bebé wichi de 9 meses de la Puntana en Santa Victoria Este trasladado a la Capital con un cuadro grave de gastroenteritis, dehidratación y además le detectaron coronavirus.



"A fines de agosto del 2020 teníamos un porcentaje de positividad en niños del 6 por ciento. En el mismo período del año 2021 esa positividad aumentó a un 24%. Siempre en la población infanto juvenil la gravedad de los casos fue en general leve, salvo en la población que tiene comorbilidades que los comprometen más", explicó a Salta/12 el director del área de Pediatría, Eduardo Calvo. Dijo que por eso lxs niñxs que tienen problemáticas preexistentes como un "cuadro asmático severo con covid" o "un paciente neurológico" tienen más riesgo de padecer una enfermedad grave.

Respecto del número de pacientes pediátricos con covid que tenían el pasado viernes, Calvo dijo que "Esto se ha dado por la pérdida de cuidados que ha tenido la población, por la falta de distanciamiento social, por las reuniones multitudinarias, por la falta de uso de barbijo y la transmisión que se produce en aquel que no se cuida".

Por otro lado Calvo, destacó que la mortalidad en pediatría asociada a covid "puro", sin comorbilidades, es más baja y que el hecho de que el niño tenga una patología de base que agrave su condición clínica y sobre esto adquiera la enfermedad, aumenta su riesgo de morbilidad y de mortalidad.

El caso del bebé wichí, y los prejuicios

Esta semana murió un bebé wichí de 9 meses, de la comunidad La Puntana, que ingresó con deshidratación, gastroenteritis aguda y al que también se le detectó la covid. Calvo explicó que cuando se lo llevó al Hospital de Santa Victoria por un cuadro de gastroenteritis "ya llevaba una semana de evolución al momento de la consulta. La consulta por parte de la familia ya ha sido tardía", manifestó. Aclaró que el niño no era desnutrido.

El cacique Pablo Solís, abuelo del bebé, relató que su nieto estuvo internado primero en el Hospital de Santa Victoria Este durante una semana, luego le dieron el alta pero antes le pusieron 4 vacunas, “no nos explicaron qué le han puesto”, manifestó al respecto. Después, la condición de salud del niño empeoró, por lo que fue derivado de nuevo desde el centro sanitario de su comunidad al Hospital de Santa Victoria Este. Desde allí lo derivaron al Hospital de Tartagal y el miércoles lo trasladaron en vuelo sanitario al Materno Infantil, donde falleció el jueves en la noche.

Calvo explicó que el nene llegó al Materno Infantil en una condición crítica, "a tal punto que cuando ingresa al Hospital hace un paro cardiorrespiratorio y tuvo que ser reanimado y necesitó medidas de sostén respiratorio". Aunque también le detectaron covid, el médico aclaró que el cuadro clínico que determinó la causa de fallecimiento fue la dehidratación, la gastroenteritis aguda y los trastornos asociados a este cuadro. "Estamos viendo patologías inherentes a la época del año que además tienen asociado covid", sostuvo.

El niño tuvo después otro paro cardiorrespiratorio y pese a que se intentaron medidas de reanimación, falleció. Y "después se produce la desconexión de todo el equipamiento, pero no al revés", afirmó el médico, en respuesta a la acusación que del abuelo, que aseguró que la madre del bebé le refirió que lo desconectaron frente a ella y después lo vio morir. "No es la metodología que tenemos en el Hospital ni en ningún lugar donde se brindan este tipo de cuidados, uno no desconecta al paciente que tiene una chance", aseguró el director de Pediatría.

Explicó que la gastroenteritis es multicausal y en el caso del bebé fallecido no saben que la causó. Indicó que esta patología puede ser de origen viral, parasitaria, pero "en este niño no se alcanzó a detectar un germen que pudiese ser el causal de este proceso, ya venía medicado y se continuó con la medicación". "En esas situaciones, no se sabe cual ha sido la causa. La Salmonella puede ser causa de la gastroenteritis y esto está asociado a la ingesta de alimentos contaminados. El agua si no es potable también la puede causar, y esto aporta también bacterias, parásitos, una serie de patógenos que puede producir una gastroenteritis en su evolución. El covid tiene también dentro de sus manifestaciones diarrea", explicó.

Además el médico sostuvo que en este período del año hay un aumento de patologías en las comunidades originarias y dijo que esto tiene que ver "con una serie de cuestiones socioambientales y culturales". "Tenemos una alta tasa de población de origen aborigen que no se adhieren a los esquemas de vacunación, por ejemplo. Entonces el hecho de no respetar algunas de las medidas, las dificultades que se tienen en convencer que estas cuestiones son necesarias, hacen que tengamos aumento de mayor riesgo en esta población", aseveró retomando un discurso reiterativo en operadores del sistema occidental, que suele poner el ojo en la cosmovisión de los pueblos indígenas para tratar de explicar los inconvenientes en el acceso a la salud pública.

Calvo también detalló que la mayor cantidad de pacientes de las comunidades del extremo noreste de la provincia son atendidxs en el Hospital de Santa Victoria Este, y en el Hospital de Tartagal. Cuando la complejidad del este último hospital, de referencia, no es suficiente recién se realiza el traslado al Hospital Materno Infantil en Capital.

Para prevenir patologías como la gastroenteritis, Calvo destacó que son necesarias mantener ciertas medidas higiénicas como el lavado de mano, de los alimentos, la buena cocción de estos últimos y el acceso al agua segura. El agua potable es precisamente un recurso del que carecen las comunidades indígenas y es su demanda de muchos años al Estado.

Seguir con cuidados

Por otra parte, en cuanto al aumento de los contagios de la covid-19, el médico recordó que se deben seguir manteniendo las medidas de prevención que se vienen anunciando desde el inicio de la pandemia, como el uso de barbijo, de alcohol en gel, el lavado de manos frecuente, el distanciamiento social y evitar reuniones multitudinarias, "porque en todas ellas se pierde el cuidado y facilitan la transmisibilidad de la infección". "El no respetar las normas en las que venimos insistiendo hace dos años ya, es lo que facilita la transmisibilidad, el riesgo de enfermarse y si uno tiene una morbilidad el riesgo de que esa enfermedad sea más grave", insistió.

Respecto a las vacunas, Calvo indicó que en el país se ha avanzado mucho en los últimos meses en el esquema de vacunación en adultos y en niñxs y adolescentes a partir de septiembre del año pasado.

El médico detalló que la vacuna Sinopharm, de origen chino, "tiene una respuesta inmunológica un poco por debajo de la que tienen algunas otras vacunas pero que hasta el momento ha demostrado seguridad y efectividad para poder proteger de la covid y se utiliza en la población de niños desde los 3 a los 11 años".

Para la infancias, desde los 12 años, tienen disponible Moderna, Aztrazeneca y Pfizer. "Desde ayer (por el jueves) la ANMAT ha autorizado Pfizer en mayores de 5 años para arriba. Estamos esperando que el Ministerio de Salud dispense las normativas para la aplicación y a partir de cuando se va a poder aplicar", añadió Calvo.

Además, el médico indicó que los hisopados solo se están realizando desde el 12 de diciembre a personal que tenga comorbilidad con riesgo o que esté cursando la enfermedad moderada, y a pacientes que deben ser sometidos a cirugía "para tomar los recaudos necesarios" en caso de que tengan la covid. También explicó que realizan los estudios de laboratorio para detectar la enfermedad a lxs chicxs que ingresan a la terapia intensiva cuando tienen síntomas compatibles, mientras que a las personas que consultan por resfrío, cuadro catarral, solamente con fiebre, y en buen estado general, aún con antecedente de contacto estrecho, no se le hace el hisopado pero se lo asume con covid, en este último caso, el médico dijo que puede haber un cuidado y control ambulatorio.