Una joven de 29 años fue hallada asesinada dentro de su vivienda en la calle Río Colorado al 1000 de Carcarañá el sábado a la noche. El hallazgo lo hizo personal policial que ingresó después de que los vecinos alertaran por los olores que salían de la casa y porque hacía unos días que no se veía movimiento. Cuando personal policial ingresó se encontró con el cuerpo de Xiomara Acosta. Según los primeros informes médicos el cuerpo presenta múltiples heridas de arma blanca y su data de muerte es de al menos 3 días. De acuerdo a lo que informó el portal de noticias Casilda Plus, la mujer había tramitado orden de restricción para su ex pareja. De confirmarse pone en primer plano la hipótesis de un femicidio. En el caso intervino el fiscal Santiago Tosco, quien dispuso que el cuerpo sea trasladado al Instituto Médico Legal de Rosario para realizar la autopsia, además ordenó relevamiento de la vivienda donde permanecía la víctima, levantamiento de rastros, pericia fotográfica y toma de testimonios a vecinos de la zona que puedan aportar datos.