Con los números en la mesa, Vélez responde hoy a la propuesta de Newell’s por Luis Amarilla. La dirigencia leprosa, además, tiene dos conversaciones más abiertas a la búsqueda de otros refuerzos, en una semana que asoma decisiva para la composición del plantel que afrontará la próxima temporada. El equipo jugará el sábado con Agropecuario su segundo amistoso y se espera para este semana por la incorporación de Mauricio Arboleda.

El presidente Ignacio Astore atenderá hoy la gestión por la definición de la negociación con Vélez por Amarilla. Las conversaciones no se dilatarán. Newell’s ya hizo una oferta de 800 mil dólares por la compra de la mitad del pase con forma de pago que se extiende por un año. Si en Liniers no aceptan las condiciones ofrecidas, el delantero paraguayo no jugará en Newell’s. “Hicimos una oferta muy importante para nuestro presupuesto, que no se puede mejorar. El esfuerzo está hecho, se hace así o no se hace, no se negocia más porque no podemos mejorar lo ofrecido”, reconoció un asistente del presidente leproso a este diario.

Los dólares que propone pagar Newell’s no son todos los que pide Vélez. Pero a favor de los rojinegros juega la decisión del futbolista de venir a Newell’s, incluso postergando contratos del fútbol de Estados Unidos. Por esto en el parque Independencia se espera que hoy Vélez acepte la oferta por Amarilla y el delantero sea refuerzo leproso, aunque su incorporación al plantel sería recién la semana que viene. Porque Amarilla fue convocado por Guillermo Barros Schelotto a la selección de Paraguay para jugar Eliminatorias el jueves y el próximo martes 1 de febrero ante Uruguay y Brasil, respectivamente.

Más allá de la definición por el goleador guaraní, los leprosos hicieron ofertas por otros jugadores y Javier Sanguinetti espera por caras nuevas esta semana en Bella Vista. El entrenador leproso quedó satisfecho con la actuación del equipo en el amistoso del sábado ante Patronato, con victoria por 3 a 0, pero recalcó que hoy a Newell’s le faltan, al menos, tres refuerzos más para ser el equipo competitivo que necesita el club para no pelear por la permanencia los próximos años.

Arboleda llegará esta semana a la ciudad y se sumará a la pretemporada. Su contratación ya está acordada y espera por la autorización de Rayo Vallecano para viajar, dado que ayer el ex Banfield fue suplente en su equipo por las bajas que se produjeron por contagios de coronavirus.

El plantel leproso retoma los entrenamientos esta mañana en el polideportivo. La semana de preparación concluirá el sábado con amistoso ante Agropecuario en el Coloso del Parque. Será el segundo ensayo. Después hay agendado un partido con Unión para los primeros días de febrero. Y luego llegará el debut de la Lepra en Copa de la Liga ante Defensa y Justicia en el Coloso del Parque.