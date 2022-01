A John Stockton, uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA, le cancelaron su abono para ver los partidos de Gonzaga, la universidad en la que brilló antes de sumarse a Utah Jazz, por su negativa a usar barbijo durante los encuentros del equipo. El exbase ni siquiera está inoculado y en más de una ocasión se manifestó en contra de la vacunación masiva contra la Covid-19.

Stockton, integrante del Dream Team de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, vive Spokane, la ciudad en la que nació y en la que se encuentra la universidad de Gonzaga, una de las más prestigiosas del básquetbol universitario y donde está considerado una auténtica leyenda, tras una campaña de cuatro años, con 12,5 puntos y 5,7 asistencias de promedio. Sin embargo, el exarmador ya no puede ir a ver los partidos de los Bulldogs como locales después de que las autoridades de la universidad le quitaran su abono por no querer usar barbijo durante los partidos.

"Me pedían que usara mascarilla en los partidos", reconoció Stockton al sitio Spokesman-Review. "Siendo una figura pública, alguien un poco más visible, sobresalía un poco entre la multitud, así que me pidieron que usara una mascarilla o me iban a suspender. Cuando cambie la regla, me volverán a dar las entradas", destacó el ex jugador de Utah Jazz, donde conformó una dupla inolvidable junto al cartero Karl Malone.

Máximo asistidor en la historia de la NBA, Stockton es acérrimo defensor del movimiento antivacuna, además de un fuerte crítico del manejo que hace el Gobierno de Estados Unidos para intentar controlar la pandemia. Incluso, en la misma entrevista que admitió que le quitarion sus abonos por no usar barbijo aseguró que más de 100 deportistas murieron por haberse vacunado. "Ya mataron a más de 100 deportistas profesionales, así como miles -quizás millones- de personas. De hecho creo que ahora mismo el número de deportistas es mayor. En lo más alto de sus carreras y muertos por culpa de estar vacunados", afirmó Stockton.

En su listado de quejas, el campeón olímpico 1992 también dejó en claro su malestar por el trato que está recibiendo de parte de la NBA su hijo David, que tampoco está vacunado contra el coronavirus. "La oportunidad de ser fichado por un equipo de la NBA se vio restringida por el estado de las vacunas. Jugó en dos burbujas, lo separaron de su familia, se le pidió que se hicierta pruebas diarias como nadie más lo hizo a pesar de que no se contagió de Covid", denunció el legendario ex jugador. De 30 años, David Stockton jugó sólo seis partidos en la NBA -tres en Sacramento en 2014/2015 y tres en Utah 2017/2018-, y si bien en octubre de 2021 firmó para Memphis Grizzlies, siempre se mantuvo en el plantel de Memphis Hustle, el equipo de la franquicia que juega en la G-League.