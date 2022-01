Colón cotizó en diez millones de dólares el pase del delantero Facundo Farías y se cerraron las conversaciones con River por su transferencia. El jugador tiene contrato hasta junio de 2023 y reclama por una mejora económica, por ahora desatendida por el presidente José Vignatti. Farías es el jugador mejor cotizado del plantel sabalero.

El delantero confirmó que se quedará a jugar la Copa Libertadores con Colón. Pero el desinterés que mostró la dirigencia rojinegra ante el pedido del futbolista que se le reconozca en su sueldo el valor de su pase, tasado en 10 millones de dólares, anticipa una salida conflictiva del club, quizá a fin de año.

River mostró interés manifiesto por Farías pero no hizo oferta alguna dado que Vignatti no negocia y reclama que se pague la cláusula de diez millones de dólares para ceder su ficha. Una cifra que el fútbol argentino no pueda pegar, incluso River, que viene de vender futbolistas por más de 20 millones de dólares.

Por otra parte, Colón acordó la compra de la mitad del pase de Cristian Vega con Central Córdoba de Santiago del Estero. El volante central, pretendido por Central en algún momento, llegó ayer a la capital provincial y se incorporará a las prácticas que dirige Julio César Falcioni una vez que supere la revisión médica.