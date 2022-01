El secretario de Seguridad, Jorge Bortolozzi, se sumó al repudio de las amenazas recibidas por el fiscal Matías Edery y confirmó el traslado de Lorena Verdún a la Unidad Penitenciaria 5 de mujeres, a un sector de alto perfil, según indicó en Radio2.

“Hoy (por ayer) es el operativo para reasignar alojamientos, entre los que está la señora (Verdún)”, señaló Bortolozzi, en la emisora, y no descartó que las amenazas del sábado hayan sido una suerte de “vuelto” por los allanamientos en los que cayó detenida no sólo la viuda de Cantero, sino también su hijo "Lucho" y otras seis personas. "Estaba previsto que iba a suceder, cuando se toman decisiones de ir a fondo, no solo en las investigaciones sino en los procedimientos", dijo.

Bortolozzi señaló que Verdún iría a un sector de “altos perfiles” dentro de la Unidad 5. “La Unidad de mujeres de Rosario siempre tuvo la misma cantidad de internas que Santa Fe, entre 50 y 60, hoy la Unidad de Rosario tiene 190 mujeres y muchas de ellas jefas de organizaciones o quienes dirigían las balaceras, por lo tanto esto es un dato de la realidad que tomamos nota”, señaló y sostuvo, en tal sentido, que “el tipo de alojamiento y la seguridad tiene que monitorearse día a día, la requisa diaria, el control de las comunicaciones, de las visitas”.