Una multitud de jóvenes provocó una avalancha para intentar ingresar a un boliche de la ciudad de Pinamar. Corrieron las vallas y aunque había personal de seguridad, que trataba contenerlos, avanzaron a las corridas y empujones.

Los incidentes tuvieron lugar en el parador UFO Point el pasado miércoles por la noche. Toda la secuencia de descontrol quedó registrada por los celulares de varios testigos que luego compartieron los videos en las redes sociales. No hubo heridos de gravedad.

En la grabación, que se volvió viral, se pueden ver corridas y empujones de los jóvenes que intentan ingresar al lugar mientras personal de seguridad quiere impedirlo.

Según relataron algunos testigos la avalancha se originó cuando se les prohibió el ingreso a chicos que sí tenían entrada, pese a que ellos reclamaban que habían comprado anticipadas de hasta 5000 pesos.



Incluso hay videos anteriores a la avalancha donde, agolpados en la puerta del local apostado en la Avenida del Mar, varios jovenes se quejan por esta situación. “Necesito que nos den una solución a la guita que pusimos”, reclaman entre gritos.



El comunicado de UFO



Este lunes, el boliche emitió un comunicado en el que se pronunció sobre lo ocurrido: “Queremos aclarar del lado de nuestra organización que no se ha incurrido en ningún delito. Todos nuestros eventos son exclusivamente para personas mayores de 18 años, como se aclara específicamente en cada uno. Y es condición estricta de admisión a presentación de la documentación que así lo acredite”.

Y agregó: “El pasado miércoles 18 se presentó una situación particular porque numerosas personas con entradas compradas por la plataforma Passline eran menores o no podían exhibir DNI que acreditara su mayoría de edad y, por ende, no fueron admitidos para el ingreso”.

Según el parador, la mayoría de esos jóvenes “no admitió la negativa y se quedaron en el perímetro del establecimiento, desde donde intentaron ingresar de manera forzada y violenta, como se ve en los videos”.

Asimismo, desde la organización informaron que aquellos que adquirieron las anticipadas para esa noche y no pudieron entrar producto del episodio podrán reclamar y se le devolverá el dinero.