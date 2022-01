Familiares de Pamela Julia Flores, la niña wichí asesinada en el Chaco salteño, y el presidente de la comunidad Misión Kilómetro 2, Raúl Manuel, llegaron ayer a Salta Capital para visibilizar el femicidio y reclamar justicia, con el acompañamiento de distintas organizaciones sociales y de la encargada del área de Niñez y Adolescencia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la mujer wichí Octorina Zamora.

En la ciudad de Salta, a las 10 de la mañana, en la plazoleta IV Siglos, familiares y conocidxs realizaron una conferencia de prensa, actividad a la que sus convocantes denominaron "Nehuaytè-Na'tuyie thaká natsas-thutsay-manses" (acompañemos a nuestras infancias y adolescencias). Luego marcharon alrededor de la plaza 9 de Julio. Y después del mediodía, se reunieron con el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Abel Cornejo, quien se comprometió a conformar una mesa de trabajo, y a visitar a la comunidad originaria en su territorio. También en la Misión Kilómetro 2, otro grupo de sus integrantes cortó la ruta nacional 81 en señal de protesta por el esclarecimiento del crimen de Pamela, que tenía 12 años.

La niña fue encontrada asesinada a un costado de la ruta 81, en la entrada a Misión Kilometro 2, el sábado 15 de enero, luego haber permanecido desaparecida desde el día 13. Hasta el momento solo hay un detenido, un adolescente wichí de 17 años de la misma comunidad.

Su padre, Tomás Flores, contó a Salta/12 que el lunes último tuvo una audiencia con la jueza de menores de Tartagal, Sandra Sánchez. "Hay un solo culpable ahora, que es menor de edad, tiene 17 años, está alojado en la correccional de Tartagal. La jueza me dijo que falta investigar. Otros análisis más tienen que hacer porque ellos me han dicho que esto lleva tiempo. Sé que el chico está detenido. Me dijeron que lo van a tener ahí hasta que cumpla 18 años y recién va a ir a sentencia. Nosotros los familiares vamos a estar presentes ese día", manifestó el papá.

Según la información que le aportó la jueza a Flores, en el domicilio donde residía el único acusado encontraron su ropa con rastros de sangre y también las zapatillas de la niña. El papá dijo que todavía desconoce la data de muerte porque no le han informado esos detalles.

Flores ya contó que niñxs de Misión Kilómetro 2 vieron a un hombre mayor de 50 años junto a Pamela la noche en la que desapareció, "un criollo que dicen les proporciona bebidas alcohólicas a las menores en la comunidad", advirtió. Pero añadió que "La jueza nos dijo que no podemos denunciar", aunque no explicó las razones de este impedimento.

El padre dijo además que esperan reunirse en asamblea con todxs lxs integrantes de la Misión Kilómetro 2 para recabar información y "ver qué es lo que cada uno sabe" que pudiera servir para esclarecer el crimen. "Queremos justicia", afirmó. Flores recurrió a la Defensoría de Violencia Familiar y de Género de Tartagal para que lo representen en la causa.

Comité de emergencia por la violencia

La mujer wichí y representante del INAI en Salta, Octorina Zamora, informó que pidieron una audiencia con el gobernador Gustavo Sáenz, y si bien recordó que "como mujeres indígenas" solicitaron reunirse con él "hace dos años", destacó que en hoy en día "es una emergencia, ya que si recibe a todo el mundo nosotros también somos parte de ese mundo. Necesitamos escuchar de su boca cuál es la solución que ellos proponen porque nosotros sí estamos proponiendo algo que nos puede ayudar a llevar a una solución que es el comité de emergencia en contra de la violencia de niños, niñas y adolescentes y mujeres indígenas", manifestó en la conferencia de prensa.

Pasado el mediodía, familiares y referentxs se reunieron con el ministro de Seguridad y Justicia. "Me parece un tema muy fundamental, desgarrador, doloroso", opinó luego el ministro. Y tras señalar que considera "muy importante poder sentarse a dialogar con las comunidades, con las naciones originarias", dijo que quedaron de acuerdo "en trabajar, en formar una mesa"; asimismo, acordaron que les visitará "en su territorio y poder ver puntualmente los problemas. Vamos a atender a algunos de los reclamos que nos hicieron concretamente en lo que se refiere al área de Seguridad y Justicia. También creemos que en esa mesa tienen que estar sentados el Poder Judicial y el Ministerio Público", sostuvo Abel Cornejo en declaraciones difundidas oficialmente.

El problema de las adicciones

La organización civil "De la mano por el mundo", que desarrolla actividades en la comunidad, acompañó a los familiares e integró la comitiva que llegó a la Capital. Lxs fundadores de la ONG que surgió en Ushuaia son Germán Vildoza y Florencia Rey.

Vildoza relató que llevan más de cuatro años desarrollando actividades en el Chaco salteño, en Misión Kilómetro 2 realizan tareas de desarrollo comunitario implementando talleres dirigidos a infancias y a las madres. Allí conocieron a Pamela, quien acudía a estos espacios.

"Venimos señalando hace varios años ya como se ha ido degradando esta comunidad y particularmente después de la pandemia. Se ha agudizado la situación del consumo de sustancias, de alcohol, hay una problemática de adicciones que se repite a lo largo y a lo ancho del Chaco salteño y específicamente con comunidades indígenas wichí. Lo que estamos diciendo también es que faltan programas de prevención y de asistencia a los adictos", manifestó Vildoza.

Señaló asimismo la ausencia de políticas públicas en ese territorio indígena, para prevenir y contener a las personas adictas o con consumo problemático, pero también para garantizar los derechos básicos, como salud, educación y trabajo. También dijo que faltan políticas que aborden las problemáticas de género en ese lugar.

"Ningún funcionario se ha llegado a velar por los niños, las niñas y mujeres que hoy se encuentran en serio riesgo. Hay un gran problema estructural", sostuvo Vildoza. Agregó que tampoco para el traslado a la Capital lxs familiares y miembrxs de la comunidad tuvieron asistencia estatal y debieron manejarse con colectas, igual que para el velorio y la movilidad de lxs familiares.

Las fotos del precario velorio de Pamela se viralizaron en redes y portales informativos. Según contó Vildoza, la familia sigue sin recibir asistencia integral del gobierno provincial, aunque envió algunos víveres, y fue un equipo integrado por una psicóloga, una abogada y un asistente social, pero estuvieron solo dos horas. Además, indicó que tampoco el Estado nacional está asistiendo integralmente a la familia. La madre, el padre y lxs hermanxs de la víctima siguen transitando el duelo sin contención psicológica.