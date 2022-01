El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, subrayó que Argentina "está en condiciones de llegar a un acuerdo" con el Fondo Monetario Internacional (FMI) “que le permita seguir creciendo” y calificó como un “acto de irresponsabilidad” a quienes proponen no acordar con el organismo de crédito. “Hay gente que realmente piensa de manera sincera lo que dice y por ahí no está teniendo en cuenta un montón de factores que, sin duda, dificultarían esa recuperación”, analizó el funcionario.



“Me parece que estamos en condiciones de llegar a un acuerdo que nos permita sostener la reactivación”, afirmó Kulfas y manifestó estar “convencido de que es mucho mejor para la Argentina hacer un acuerdo que nos permita seguir creciendo a, como escucho por ahí, no hacer ningún acuerdo”.

“Está claro lo que significan los problemas y las dificultades de no tener un acuerdo con el FMI”, remarcó el ministro en diálogo con Radio con Vos y cuestionó la postura de no acordar con el organismo.

“La hipótesis de que el acuerdo con el Fondo sería mucho peor me parece, de mínima, un acto de voluntarismo o, en todo caso, es un acto de irresponsabilidad”, planteó Kulfas y agregó que la Argentina no posee una “situación macroeconómicamente holgada” donde “sobren dólares” y existe “un desequilibrio en el balance de divisas”. En ese marco, explicó que de no haber acuerdo se puede “claramente agudizar” ese escenario, además de “poner en peligro un montón de recursos de financiación internacional y restringirse el crédito comercial”.

“Hay muchas empresas que operan en el exterior que financian importaciones y exportaciones. Eso se pondría en peligro”, advirtió el funcionario. También recordó que países como “Sudán, Somalia, Camboya e Irak” son los que entraron en default con el FMI.

“El acuerdo con el Fondo de ninguna manera resuelve nada. Simplemente permite seguir sosteniendo relaciones económicas y financieras con el mundo”, dijo también el ministro, y añadió: “Después obviamente dependemos de nosotros”.

Los ejes de la negociación con el FMI

Sobre la actual negociación con el Fondo, el titular de la cartera de Desarrollo Productivo enfatizó que la misma se plantea “en términos de que efectivamente no haya un ajuste sino que la Argentina siga creciendo”. “Lo que queremos es que cuando crece la economía, crece la recaudación y eso hace bajar el déficit sin bajar el gasto”, reiteró. Además, Kulfas cuestionó el otorgamiento del préstamo stand-by en 2018 y lo calificó como un “acto de irresponsabilidad del Gobierno de (Mauricio) Macri”.

“Fue un error garrafal y de ninguna manera lo vamos a reivindicar. Fue un apoyo político más que basado en premisas económicas, pero los compromisos están y los ha tomado un gobierno que ha sido elegido”, afirmó.

La deuda que dejó Macri

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, dijo por su parte que el Gobierno negocia "hora a hora" un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que permita continuar "la senda de la producción y del crecimiento", y reiteró que en el caso de que se alcance será enviado al Congreso para su aprobación.

Asimismo, sobre el pago de deuda que vence este viernes la funcionaria dijo que "lo que va a suceder lo sabremos en las próximas horas, porque todo depende de la negociación que se está llevando adelante".

En la habitual conferencia de prensa de los jueves en la Casa de Gobierno, la portavoz señaló que el objetivo es alcanzar un acuerdo que "permita pagar de manera sostenible la deuda que el Gobierno de Mauricio Macri contrajo con el Fondo Monetario Internacional".