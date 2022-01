Cristian González cambió su mirada sobre el equipo y ya no está dispuesto a sostener la promoción de juveniles como prioridad del proyecto deportivo. El Kily quiere aún más refuerzos y reclama que ningún titular sea transferido. La situación abrió una crisis con los dirigentes, quienes al ver los números de las finanzas identifican la necesidad de concretar una venta, al menos para reunir dos millones de dólares. Entre esas posturas enfrentadas, la directiva acepta sumar como refuerzo a Claudio Yacob pero advierte que la llegada de Juan Cruz Komar amerita antes concretar una venta, más allá del necesario acuerdo que se debe lograr con Talleres.

Los dirigentes canayas volvieron ayer al predio de Arroyo Seco para debatir con el Kily los intereses contrapuestos entre el entrenador y las urgencias económicas de la institución. La dirigencia aceptó no hacer la venta de Emmanuel Ojeda a Universidad de Chile. No conforme con eso, el técnico pide un refuerzo que sea suplente de Ojeda, al advertir cierto retraso en la recuperación física de Martín Rabuñal, quien viene de sufrir una lesión de ligamentos. En este contexto, apareció la posibilidad de sumar a Yacob y los directivos dudan en conceder el pedido o no. Más allá del que ex Racing tiene en pase en su poder y su contratación no ameritaría inversión alguna y solo incrementaría la masa salarial del plantel, las autoridades se resisten a gastar más de lo que ingresa.

Pero ayer le hicieron saber al técnico de Central que la aspiración de traer a Komar solo podrá ser abordada si el club concreta la venta de un jugador. Entre Central y Talleres no hay negociación alguna por el defensor, dado que está tasado en dos millones de dólares por los cordobeces. Es el jugador el que mantiene viva la posibilidad de su pase a Arroyito al desestimar toda oferta que Talleres recibe de su ficha. Y como está descartado por parte del club que dirige Andrés Fassi una cesión a préstamo del defensor, Komar solo llegará a Central si se le compra el pase y para eso Central no tiene dinero.

Lo que más preocupa a los directivos es que tampoco hay ofertas concretas por ninguno de sus juveniles. Si bien el Kily hizo debutar a muchos juveniles, con buena cotización solo pueden estar Luca Martínez Dupuy y Gino Infantino.

En cuanto al plano deportivo, González paró ayer el equipo que tiene pensado ensayar mañana en la capital provincial ante Unión, en el segundo amistoso de pretemporada. No jugará Emiliano Vecchio, quien será preservado para priorizar su preparación física, ni Rabuñal, dado que el uruguayo ayer dio positivo de Covid-19 en los hisopados de control. El uruguayo volverá a ser hisopado el lunes. Mañana ante Unión el once será con Servio; Martínez, Almada, Rodríguez, Blanco; Montoya, Ojeda, Infantino, Ferreyra; Gamba y Ruben.