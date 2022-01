Javier Sanguinetti pidió extender las negociaciones con Vélez por Luis Amarilla y los leprosos aún mantienen su oferta, más allá de que en Liniers prefieren especular con una mejor cotización del futbolista, recientemente convocado a la selección de Paraguay. Entre tanto, hoy firma Mauricio Arboleda su contrato por un año y el entrenador prueba en la práctica matutina la alineación titular para jugar mañana con Agropecuario amistoso en el Coloso del Parque.

Si bien el parque Independencia llevan tres semanas detrás del pase de Amarilla y la propuesta de compra elevada es la mejor que tiene Vélez por el jugador, en Liniers no quieren cederlo a Newell’s sin antes esperar hasta último momento por una oferta superadora. El delantero paraguayo fue convocado para jugar en su seleccionado y de marcar goles en la fecha de Eliminatorias que se disputa entre hoy y el martes bien podría despertar el interés de clubes de extranjero por su ficha. Sanguinetti cree que Amarilla es el mejor refuerzo que puede sumar al ataque y por eso le solicitó a los dirigentes tener aún más paciencia y esperar por una respuesta positiva de Vélez. El libro de pases en el país cerrará el miércoles 9 de febrero, es decir, queda algo más de una semana para que se decida el futuro del goleador.

Entre tanto, ayer se sumaron a las prácticas el arquero Mauricio Arboleda y el delantero Juan Manuel García. El colombiano no fue presentado dado que todavía no pudo firmar contrato. Pero lo hará hoy y así el club formalizará su incorporación hasta fin de año en el parque Independencia. El ex Unión, en cambio, ya entrena en Bella Vista pero no jugará mañana el amistoso dado que suma pocos días de entrenamiento. El once para ensayar con Agropecuario mañana a la mañana en el Coloso del Parque sería con Arboleda; Méndez, Lema, Ditta, Vangioni; Cacciabue, Julián Fernández, Castro; Garro, Francisco González, Funez. El partido será a puertas cerradas y sin televisación.