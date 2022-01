Las líneas C, D y E del subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires y el premetro no funcionaban esta mañana por una medida de fuerza de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) por el "despido arbitrario" de un trabajador, según denunciaron voceros gremiales.



"Estamos de asamblea permanente porque tenemos varios puntos que venimos hablando con la empresa. Queremos pedir disculpas al público usuario, lamentablemente tenemos que llegar a hacer asamblea permanente porque nos hemos cansados de hablar con la empresa. Acá está un compañero que la empresa despidió arbitrariamente: por abuso de la policía, tuvo un inconveniente", afirmó la delegada Valeria Luis.



La gremialista sostuvo, en declaraciones por radio La Red, que llegaron a esta medida porque "no reciben respuestas de la empresa Emova".

La postura de la empresa Emova

En tanto, desde la empresa Emova dijeron que la medida de fuerza "intenta justificarse como protesta por la participación de empleados de la compañía que integran otro sindicato" y que se presentan "a concursos por nuevos cargos".



"Nuestras acciones en materia de Recursos Humanos se desarrollan respetando el marco legal y los convenios vigentes, sin exclusión o discriminación alguna por razones sindicales. Con motivo de estas promociones, se vienen manteniendo comunicaciones frecuentes con los delegados gremiales de la UTA por lo que sorprende esta medida irracional que han adoptado de paralizar el servicio en tres líneas de Subte y el Premetro", sostuvo la concesionaria a través de un comunicado.



En ese sentido, la empresa indicó que se presentó una denuncia ante las autoridades laborales de la Ciudad de Buenos Aires, que citaron a una audiencia que se desarrollará a las 9.

Las líneas de subte afectadas por el paro

La línea C une las estaciones de Constitución y Retiro; la línea D corre desde Catedral a Congreso de Tucumán y la línea E va desde la estación Bolívar hasta Plaza de los Virreyes, mientras que el premetro tiene cabecera de Intendente Saguier y dos ramales que llegan a las estaciones Centro Cívico y General Savio, en el barrio porteño de Lugano.