Con las ausencias de Marco Ruben y Emiliano Vecchio, Central juega esta mañana un amistoso con Unión en la capital provincial. Cristian González pone en cancha ante al tatengue a la mayoría de los titulares que tiene pensados para el debut con Arsenal en Copa de la Liga. En cuanto a refuerzos, el club continúa conversaciones con Claudio Yacob, elegido por el entrenador para ser opción de reemplazo a Emmanuel Ojeda. “Se está avanzando, no está cerrado”, admitió un directivo.

El viernes 11 de febrero Central visitará a Arsenal por la primera fecha de la Copa de la Liga. Kily González ya piensa en el partido estreno en Sarandí y hoy probará al equipo titular ante Unión, en el amistoso más importante de lo que va de la pretemporada. Los únicos que serán preservados son Ruben y Vecchio a fin de propiciar en cada caso la puesta a punto física. Ambos jugadores tuvieron Covid-19 en el inicio de la pretemporada y formarán parte del último amistoso de la preparación, la semana que viene en Arroyo Seco.

Esta mañana en la capital provincial el canaya ensayará con la aparición de Gaspar Servio en el arco, Cristian Báez en defensa y Walter Montoya en el mediocampo, tres de los refuerzos que contrató el club y que para el entrenador serán parte del once titular en la próxima temporada. Se jugarán 90 minutos y el canaya, que viajó ayer por la tarde a la capital provincial, parará con Servio; Martínez, Almada, Báez, Blanco; Montoya, Ojeda, Infantino; Ferreyra; Gamba y Martínez Dupuy. Los suplentes, en cambio, harán 80 minutos de fútbol ante el alternativo tatengue.

Respecto a los refuerzos, la gestión que los dirigentes están cerca de concretar es la incorporación de Yacob. El ex Racing se entrena en forma individual en la vecina localidad de Funes y tiene conversaciones avanzadas con el club pero aún no hay arreglo. Los canayas le ofrecen vínculo por un año al volante central. Yacob se desvinculó de Huracán en diciembre y tiene el pase en su poder, lo que propicia la posibilidad de un acuerdo. Kily González pidió por Yacob ante la necesidad de tener disponible un reemplazo para Ojeda, por lo cual quedarán relegados en la consideración los juveniles Mateo Tanlongo y Julio Luques. "No está cerrada la llegada de Yacob pero se está avanzando para que sea refuerzo", admitió un directivo auriazul.