La número 1 del tenis femenino, Ashleigh Barty, se convirtió este sábado en la primera australiana en ganar el Abierto de su país en 44 años, luego de vencer en la final a la estadounidense Danielle Collins (27º) por 6-3 y 7-6 (2).



Barty, de 25 años, cumplió su propio sueño y el deseo del público que asistió al Rod Laver Arena para celebrar la consagración de una jugadora local, algo que no ocurrió desde 1978 cuando Chis O'Neil se impuso sobre la estadounidense Betsy Nagelsen.

La tenista oriunda de la ciudad de Ipswich confirmó a lo largo de dos semanas su favoritismo en Melbourne y sumó su tercer título de Grand Slam después de Roland Garros 2019 y Wimbledon 2021.

"Como australiana, lo más importante es poder compartir esto con ustedes. Se me hizo realidad el sueño, estoy muy orgullosa", expresó Barty en el court central, luego de recibir la copa de manos de una leyenda del tenis oceánico: Evonne Goolagong Cawley, campeona del Aus Open en 1974, 1975, 1976 y 1977.

La número 1 logró el objetivo en su novena participación en el Abierto de Australia, del que había sido cuartofinalista en 2019 y 2021 y semifinalista en 2020.

Al momento de las dedicatorias, hizo especial hincapié en su grupo de trabajo: "Soy muy afortunada de la gente que tengo a mi alrededor, he recibido mucho respaldo de mi equipo durante toda mi carrera. Nunca cambiaron y siempre estuvieron a mi lado".

La campeona fue reconocida por su juego y su humildad por la estadounidense Collins, de 28 años, que se emocionó hasta las lágrimas luego de disputar su primera final de Grand Slam, situación que la convertirá en "top ten" por primera vez en su carrera a partir del lunes próximo.

El Abierto de Australia, disputado por mujeres desde 1922, sumó este sábado su 16ta. campeona local. Antes de Barty lo había conseguido Margaret Molesworth, Sylvia Lance, Dapnhe Akhurst, Esna Boyd, Coral Mclnnes Buttsworth, Joan Hartigan, Nancye Wynne, Emily Hood Westacott, Thelma Coyne, Beryl Penrose, Mary Carter, Margaret Smith -máxima campeona con 11 títulos-, Goolagong Cawley, Kerry Melville y O'Neil.

Nadal y Medvedev definen el título

El español Rafael Nadal intentará en la madrugada del domingo establecer un nuevo récord con 21 títulos de Grand Slam cuando se enfrente al ruso Daniil Medvedev, número 2 del mundo y máximo favorito, en la final del Abierto de Australia en la ciudad de Melbourne.



La gran definición en el Rod Laver Arena comenzará desde las 5.30 de Argentina (ESPN y Star+) y cerrará una edición de por sí histórica por la escandalosa previa en torno al 1 del ranking ATP y máximo campeón del torneo (9), Novak Djokovic, que fue deportado del país por no tener la vacuna contra el coronavirus.



Sin el serbio y con la ausencia del suizo Roger Federer (lesionado), los otros vértices del "Big 3" con 20 coronas en torneos grandes, Nadal quedó con el camino allanado para convertirse provisoriamente, al menos en lo estadístico, en el mayor campeón de la historia del tenis mundial.



El español lo intentará a sus 35 años y después de superar este año una ausencia de cinco meses en el circuito debido a una lesión y un posterior contagio de Covid-19, por lo que estuvo inactivo desde agosto del año pasado.



Campeón de la edición 2009, Nadal completa su palmarés de Grand Slam con 13 títulos en Roland Garros, 2 en Wimbledon y 4 en Estados Unidos, pero aseguró que el posible récord a alcanzar este domingo no es algo que domine su cabeza.



El último paso a la historia buscará darlo ante un Medvedev que a los 25 años persigue la conquista de su segundo Grand Slam tras celebrar el US Open del año pasado y el mérito de convertirse en el primer jugador de la Era Abierta en ganar sus dos primeros "majors" en forma consecutiva.



Nadal tiene ventaja 3-1 en el historial con Medvedev y todas sus victorias las consiguió en la temporada 2019 (Masters 1000 de Canadá, US Open y Masters de Londres). El ruso se impuso en el antecedente más cercano, el mismo Masters británico de 2020.