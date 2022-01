El escritor rosarino Javier Núñez, que escribió por varios años contratapas para Rosario/12; obtuvo el premio Literario de Casa de las Américas 2022 por su novela "Hija de Nadie". Además, resultó ganador del certamen el poemario "Excepcional belleza del verano", del cubano Luis Lorente. En tanto, en categoría de ensayo de tema histórico-social fue premiado el libro "Moneda y malestar social en Cuba (1790-1902)", de José Antonio Piqueras (España). En la categoría de Poesía se entregaron menciones a Carolina Fernández (Perú) por su obra Bordando Quilkas y a Benjamín Chávez (Bolivia), por su texto Para alguna vez cuando oscurece. "Hoy me toca compartir una alegría tan inmensa como inesperada. Todavía no caigo. Lo único que puedo hacer ahora es agradecer. A los que me acompañaron, a los que me escucharon, a los que me leyeron y me aconsejaron. Y a los que me llamaron o me escribieron para celebrar este momento. La alegría que me transmiten ustedes multiplica la mía", manifestó el ganador del galardón internacional, a través de su cuenta de Facebook.