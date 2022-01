Ensayos de madrugada de Andrés Gauffin es un libro que desde el principio desafía cualquier pauta de lectura impuesta desde afuera, llámese institución académica, géneros periodísticos, mercado libresco de consumo. La suya es una invitación a la inmersión en la cultura salteña más rauda y al mismo tiempo más vergonzante, al sentimiento de las contradicciones que genera vivir en un espacio socio-geográfico heterogéneo, hermoseado por los cerros, los edificios coloniales y las gentes diversas que lo habitan, pero también, bastardeado impunemente por la clase política y el poder eclesiástico locales, en sus eternos trances de tejes y manejes a puertas cerradas sobre los destinos económicos y políticos estatales.

El Derecho político nos enseña que el Estado somos todos (o todes, quisiéramos reivindicar); somos les ciudadanes que ejercemos el derecho al voto y también a la participación política activa quienes decidimos, hipotéticamente, a través de nuestros representantes. Sin embargo, mal que nos pese, la lupa de nuestro escritor y amigo, Andrés Gauffin, pone en evidencia que la representación política es una tela de color, grosor y textura compleja; histórica y regionalmente compleja, y en Salta, tal como lo describe Andrés, esa tela ha quedado para siempre marcada entre otros hilos que incomodan, enredan y entretejen, por el asesinato del canillita Eduardo Fronda, por el asesinato del periodista Luciano Jaime, por el secuestro y asesinato de Miguel Ragone, por el crimen de las turistas francesas, por el lento genocidio del pueblo wichi, por la codicia, el poder y la avaricia del clan Romero, por los cargnellos y los martearenas, por una sociedad que a veces, en muchos casos, resigna su poder al cuestionamiento por temor a ser humillada, relegada o golpeada a palos.

Andrés escribe eso que él llama “ensayos”, expresa la prologuista de esta obra. Ella prefiere, en cambio, llamarle a los textos que conforman este libro “crónicas”. Y antes de entrar en el debate de los géneros discursivos, yo quiero agregar que estos textos son un paisaje, el dibujo de un mapa inusual, no enciclopédico, lleno de pistas para llegar a lugares diversos abarrotados de preguntas que, con paciencia, conducen a verdades que preferiríamos, en muchos casos, no ver ni escuchar. En efecto, Andrés es un ilustrador encubierto, dibuja escenas votivas y al mismo tiempo arriesgadamente irónicas y llenas de humor. Juega con lo que sabe, en el sentido más pedagógico y ético de lo lúdico, es decir: aprehende y desanuda; desnuda, también, realidades. Este dibujo, este mapa, este cuerpo de textos propone un periodismo otro: anoticia con los ojos de un niño que todavía cree en el mundo que lo rodea, a pesar de todo, y que quiere conocer la verdad, aunque ésta sea cruda y siempre relativa. En ese sentido, los ensayos de Andrés son también una autobiografía de inquietudes y búsquedas enredadas en la historia humana singular, la suya propia, que trasciende al escritor-periodista-ensayista, sustentadas en la piedra angular del ser humano que analiza, coteja, disiente, se enoja, se alegra, juega, disiente de nuevo y juega, juega.

Pero si éstos no son ensayos bien de madrugada ¿qué son? Quisiera, más bien, que nos preguntáramos ¿qué se ensaya en el ensayo? ¿Acaso no es el propio sujeto el que se ensaya, se ensaya su corporalidad de lenguaje, su historia de preguntas, sus lecturas del mundo? Hallo que un ensayo es ese escrito que consigue con cada argumento hacerme gesticular con todos los ánimos y preguntas posibles, que me compele a levantar la cabeza sesudamente, contemplando un lugar que no existe, o sí, es este lugar otro: el presente de la lectura, su vacío pleno. Entonces el ensayo es también la autobiografía de las lecturas que el ensayista nos convida, de los análisis que le han hecho derramar ideas y palabras a deshora.

Un manual de redacción de ensayos que hemos incorporado este año en la materia en la que trabajo, sostiene que “el ensayista explora dos formas de innovación: una, en cuanto a su pensamiento, ya que indaga sobre matices o combinaciones que no habían sido tomadas en cuenta o que, quizá, se habían olvidado; y la segunda, en cuanto al tratamiento del lenguaje, pues el autor explora nuevas formas de expresión, nuevas formas de representar lo conocido para abrir el pensamiento a lo que había permanecido como impensable o inimaginable.” Y agrega el manual de Trigos Carrillo: “Pero lo más importante es que en este género se manifiesta la libertad, tanto del ensayista como del lector. En él se evidencia el libre albedrío del ciudadano, tanto para expresar sus ideas como para tomar una posición e impartir un criterio y, aún más, para llevar a cabo una acción.”

Para finalizar, no dudo que estos ensayos, ensayos con todas las letras, son, ellos mismos una acción de libertad lúcida expansiva, casi contagiosa (es mi deseo, al menos); un registro etnográfico de las intuiciones arriesgadas de un investigador que pone en juego algo más que su dispositivo argumentativo: juega el pellejo en el barro, a conciencia de que el agua que nos lava – nos sana y nos alimenta - debe ser justamente distribuida para todos, todas y todes.

Gracias Andrés por ensayarte en el barro.

*Doctora en Letras. Escritora, docente e investigadora