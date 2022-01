Fuerza del Territorio es un espacio interno del Partido Socialista compuesto por militantes de ese partido y extrapartidarios. Entre sus integrantes hay diputados provinciales, concejales y dirigentes que participaron de las gestiones del Frente Progresista en la provincia y lo hacen en los gobiernos municipales de Pablo Javkin en Rosario y Emilio Jatón en Santa Fe. Su ADN está, como lo dice su nombre, en la representación territorial en la provincia. Luciano Vigoni es uno de sus referentes. Actual director general del Plan Nueva Oportunidad de la Municipalidad de Rosario, fue durante años el alma mater del Nueva Oportunidad en la provincia. Explica que la centralidad del espacio pasa por las intendencias de Rosario y Santa Fe, así como el desarrollo que lograron en Reconquista, Venado Tuerto y Villa Gobernador Gálvez. Las dos figuras con mayor proyección electoral no son afiliados al PS: Jatón y la concejala Susana Rueda. Vigoni define a Fuerza del Territorio como un espacio que quiere tener activa participación en los debates y decisiones sobre el futuro del socialismo y la era post Frente Progresista.

"Más que un frente de frentes del que tanto se habla, hay que discutir cómo construimos un frente político ideológico sustentado en una perspectiva común. El mundo hoy discute cómo la pandemia concentró aún más la riqueza, la profundización de las desigualdades y por dónde pasa la resolución de estos temas, sumado a la crisis ambiental. Esto no se resuelve discutiendo frentes y candidaturas momentáneas, sino viendo cómo abordamos estos tenas complejos que no tienen una resolución en la inmediatez de la sociedad actual sino que necesita de una discusión y acuerdos. A nivel planetario. y particularmente en Latinoamérica. Esa discusión entre una sociedad más igualitaria o una sociedad para pocos, se da de manera más directa".

Vigoni afirma que la perspectiva de Fuerza del Territorio es el largo plazo con posicionamiento claro sobre estos temas. Generacionalmente vemos con optimismo el proceso de Chile. Obviamente lo que acontece en Bolivia, la vuelta de Lula y lo que pasa con Petro en Colombia. A partir de algunas discusiones medulares es posible desde Santa Fe ir edificando esa perspectiva. Ampliando la mirada hacia las nuevas representaciones propias de una Argentina con un 40% de pobreza, con una economía popular en ascenso, con las representaciones ambientales como consecuencia de un modelo productivo extrativista que necesita reformularse. Vemos que por allí está la construcción".

Este debate está atravesando al Partido Socialista en el marco de una reconfiguración de las alianzas políticas de la provincia, una vez cerrada en 2019 la experiencia de 12 años de gobiernos del Frente Progresista.

"Hay evidencia de la imposibilidad de construir frentes que no tienen coincidencia alguna, Creo que hay una imposibilidad de vínculo de partido a partido con Cambiemos, como lo hay con la estructura del peronismo clásica, que a nuestro entender entre ambos no hay diferencia en cómo piensan el Estado y las políticas públicas. Por eso más que el frente de frentes nos gustaría discutir un frente programático de ideas, donde no pueden estar ausentes sectores del peronismo, del radicalismo y los movimientos sociales y sindicales, los medianos y pequeños productores".

Con respecto a la referencia territorial del espacio, Vigoni explica que "el territorio en las grandes ciudades tiene que ver con las organizaciones y los movimientos sociales y comunitarios. Y en el resto de la provincia con ser una voz que pueda tener representación en las decisiones del partido".

Define a Fuerza del Territorio como un grupo que tiene "mucho de generacional, somos muchos compañeros que no venimos de una historia de militancia en el MNR universitario, sino más vinculada a la gestión, y nos identificamos con un partido que tuvo durante los años más complicados del neoliberalismo una concepción de expandir el Estado, que tiene una concepción de políticas públicas que no varían de acuerdo a los vientos que soplan, sino que está parado desde una concepción de garantizar derechos, que piensa en las organizaciones y también en un Estado con determinadas características. Con un posicionamiento no solo territorial sino también de una centroizquierda más latinoamericana, que se para a pensar las desigualdades. Queremos recuperar la discusión sobre cómo vamos a una sociedad mucho más igual pero también mas participativa y solidaria".

Por último, con respecto al reciente entendimiento con el FMI y la necesidad de refrendarlo en el Congreso, donde el Partido Socialista tiene dos diputados, dice Vigoni: "Tanto en la deuda como en la ley de humedales, la consulta popular era un camino a tomar. Nos parece que el acuerdo con el FMI es demasiado apresurado. Por el corto tiempo y las condiciones del préstamo, era necesario más tiempo para poner la lupa sobre eso, por ejemplo quiénes compraron los dólares, que de hecho se sabe".

"Es un tema que atraviesa a las futuras generaciones, no puede ser tratado con tanta liviandad y sobre todo sin la mirada de la sociedad, que ha tenido muy poca participación en todo esto. No digo que la consulta era el mecanismo, digo que nos parecía muy abrupto, por lo menos para Fuerza del Territorio como espacio, salir a acordar cuando se trata de un endeudamiento que cuando lo tomó Juntos por el Cambio ni siquiera pasó por el Congreso. Y ahora se plantea la necesidad de una resolución con las consecuencias que trae aparejadas".