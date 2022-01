La dirigencia de Newell’s mantiene al unísono tres gestiones abiertas para dar con el delantero que necesita Javier Sanguinetti antes de la semana que viene. Franco Soldano, el ecuatoriano Djorkaeff Reasco y Luis Amarilla son los nombres que el entrenador puso como prioridad por sobre los ofrecidos con el propósito de reforzar el ataque. El club tiene plazo hasta el miércoles 9 de febrero para concretar algunas de las conversaciones. El viernes, en el Coloso del Parque, la Lepra juega con Unión el último amistoso de la pretemporada.

“Se va a traer a un delantero, hay negociaciones que se deben resolver en los próximos días”, adelantó un directivo de Newell’s. Esas negociaciones son por jugadores que están en el exterior y aún Vélez tiene sobre la mesa la oferta de los leprosos por Amarilla. “Hasta ahora la oferta nuestra por Amarilla está en pie, pero ya no hay diálogo con Vélez. Estamos negociando por otros jugadores porque no podemos quedar atados a los tiempos de ellos (por Vélez)”, añadió el directivo.

Las conversaciones iniciadas son por los pases de Soldano y Reasco. En el caso del ex delantero de Unión y Boca, su ficha es de Olympiacos de Grecia, donde no tiene lugar. Tampoco en Fuenlabrada de España, donde juega a préstamo. En rigor, desde que Soldano se fue de Unión, en 2018, nunca más pudo ser un jugador titular como lo era con la camiseta del tatengue. Soldano tiene ofertas de Huracán y Talleres. Newell’s, por el contrario, se interiorizó de su situación contractual con la entidad griega y ofreció contratar al jugador absorbiendo una parte de su contrato en euros que tiene vigente en Grecia. Sanguinetti le promete a Soldano la titularidad pero hasta el momento el jugador no se mostró del todo convencido en volver al fútbol argentino.

Es por eso que ante el ofrecimiento de Reasco, hijo de Neicer, ex defensor de la selección de Ecuador y de paso por Newell’s en 2001, el club mostró interés en su ficha. Es jugador de la Liga de Quito, tiene 23 años, pero su salida de Ecuador solo se ofrece en forma de venta de pase, al desestimar la entidad dueña de su pase la cesión a préstamo. En el parque evalúan si apuestan por la compra de su ficha, una decisión en la cual el club debe invertir un dinero que para su presupuesto es relevante. Por otra parte, se confirmó para el viernes por la tarde en el Coloso amistoso con Unión.