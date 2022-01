Pamela Anderson y Tommy Lee. La conejita de Playboy y el prototipo del glam metal. El músico que andaba por la vida en tanga de leopardo y la razón por la cual muchos miraban Baywatch. A mediados de los ’90, la pareja encarnaba la versión más cruda y hedonista del showbizz. Pero Pam & Tommy (estreno este miércoles por Star+), más allá de lo que sugiere su título, explora los bemoles de su momento más infame: la difusión del video que expuso su intimidad a un nivel nunca antes visto por ninguna celebridad. La miniserie de ocho episodios, en sí, resulta un derivado apócrifo de American Crime Story. Si la creación de Ryan Murphy usó escandaletes variopintos (O.J. Simpson, el asesinato de Gianni Versace y el caso Lewinsky) como caja de resonancia de la cultura estadounidense de fin de siglo, esta producción hace exactamente lo mismo con otros implicados delante y detrás de cámara.



El comienzo muestra a Pamela Anderson (notable Lily James) durante una entrevista en el programa de Jay Leno. El video en cuestión ya se había vuelto viral –aunque todavía no existiera un término para describir esa clase de revuelo-, la pregunta incomoda a la rubia que juega su papel de Barbie frente a la audiencia. Tommy Lee (Sebastian Stan) aparece en la siguiente escena pavoneándose con sus rutinas sexuales y pedidos extravagantes para su mansión en Malibú. Quien más lo sufre es el carpintero Rand Gauthier (Seth Rogen que aquí también oficia de productor). Víctima, victimario y pivote narrativo de esta crónica de ribetes inverosímiles. La base de la producción fue un artículo de la Rolling Stone publicado en 2014: “pornografía, armas, la mafia y un contratista muy descontento: cómo los momentos más íntimos de la pareja de superestrellas se volvieron globales”, sugería el texto de la periodista Amanda Chicago Lewis.

Además de la recreación de historia, el mayor interés del director Craig Gillespie (Cruella y Yo soy Tonya) es utilizar esta trama como el quiebre de toda una era. La representación del mercado digital, con el ruidito de las conexiones de módem, sus 30 millones de usuarios a nivel global y las menciones a buscadores pre Google como Yahoo y Altavista son risueñas. También están las repercusiones en todos los involucrados. La más lograda de todas las encarnaciones es la de Pamela Anderson, embarazada y en el centro de la tormenta mediática, la bombshell canadiense que quería ser Jane Fonda (¿Barb Wire fue su Barbarella?) y estuvo a punto de protagonizar Los Ángeles al desnudo. La mención a la polifacética actriz y al clásico de Curtis Hanson en la miniserie no parecen ser casuales. Aquí hay una atrayente revisión de los patrones de Hollywood, su lado B y la cosificación femenina.

A la hora de explorar la industria XXX, Pam & Tommy tiene como gran influencia a Boogie Nights. El personaje de Nick Offerman, ese mequetrefe productor porno consciente de estar frente a una mina de oro, bien podría haber sido parte de la obra de Paul Thomas Anderson. Lo mismo para el momento en que Tommy Lee se confiesa frente a su pene cual Dirk Diggler. En ciertos pasajes, sin embargo, la producción se jacta de las caricaturas que analiza. Ese festival white trash y cultura pop que es una de las marcas de su director y de sus productores. Se trata del mismo equipo de The Disaster Artist con una notable excepción: James Franco. Vaya ironía, en un principio aquel iba a encarnar al rockero de Sunset Strip pero sus escandaletes sexuales y conductas inapropiadas en el set, lo condujeron al ostracismo. Quizás en algún tiempo se haga una miniserie con su historia.

Programados

* A partir de los éxitos de Luis Miguel: la serie y La casa de las flores, Netflix profundizó en el género latinoamericano por excelencia: la telenovela. En esa línea, la semana pasada se realizó la presentación virtual de sus producciones para 2022: la tercera temporada de Quien mató a Sara (1 de junio, con la incorporación de Jean Reno); la segunda de Rebelde; Pálpito; Madre de alquiler y Tríada. En el evento, sus responsables hablaron de un aggiornamiento del culebrón a estos tiempos. Perfeccionamiento visual. Notas narrativas del thriller. El ADN de Verónica Castro. Así es la novela 2.0.

* Paramount+ confirmó la segunda temporada de Yellowjackets. “Es una tremenda historia sobre sobrevivientes, con misterio y momentos horripilantes”, describió Stephen King. La serie sigue a un equipo de jugadoras de fútbol juvenil tras sufrir un accidente aéreo en un bosque canadiense. Continuación entonces para este mix de Lost, The Lord Of The Flies y Viven pero con chaquetas amarillas.

* Flow estrenó la segunda temporada de WTF! Serie musical de ocho episodios, mucha música urbana, piberío con ganas de pegarla y un especial de 10 videoclips por la plataforma. Fue concebida por Sebastián Mellino (Go! Vive A tu Manera).

El personaje

Shea Brennan de 1883 (Sam Elliot). Curtido vaquero encargado de guiar una expedición desde Texas a Montana. El excombatiente de la guerra civil estadounidense tiene el deseo de llegar a tierra virgen. La caravana está llena de peligros, pero el hombre tiene sus armas: la labia, su escopeta y los mostachos más frondosos del viejo oeste.