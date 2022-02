En la capital jujeña se realizó ayer la primera marcha de pedido de justicia por Dafne Morena Soto. El primer femicidio en Jujuy este año interpela las políticas públicas en una provincia que se encuentra en emergencia en violencia de género tras la sanción de la ley 6186/2020 ante la ola de femicidios y el aumento de denuncias por situaciones violentas.



Dafne es la joven humahuaqueña de 18 años a quien le arrebataron la vida el miércoles pasado en su casa. Su cuerpo tenía una cuerda en el cuello; su pareja estaba con ella en ese momento y escapó cuando ingresó la madre de la chica. Horas después el joven fue detenido imputado por femicidio.

Conocidos y amigos de la víctima relatan que Dafne sufría situaciones de violencia. Paradójicamente, la joven participaba de las marchas feministas para reclamar y frenar la violencia machista.

A media mañana organizaciones feministas encabezadas por Marea Feminismo Popular, que integra la Multisectorial de la Mujer, y Mumala, entre otras organizaciones sociales, acompañaron a los familiares de la víctima en el reclamo de justicia. En la convocatoria, bajo la consigna Ni una menos, denunciaron irregularidades, "el mal accionar de la policía y los bomberos de nuestra provincia, y también por la negligencia del SAME, por no tomar los recaudos necesarios y por la negación de todos ellos a la petición que hizo la familia de Dafne para que el caso se investigue. Se intentó ensuciar la escena del crimen para entorpecer la futura investigación” .

En este contexto exigieron perspectiva de género en la administración de justicia, celeridad en la investigación de estos crímenes, asistencia real a los familiares de las víctimas e implementación de políticas concretas en cuestiones de género, como la Educación Sexual Integral (ESI).

Pero una vez más la policía del gobierno de Gerardo Morales respondió con más violencia: multó por cometer una contravención a las organizadoras, debido a que ayer al mediodía cortaron las calles.



Efectivos y cuatro móviles policiales custodiaron la Casa de Gobierno durante la marcha de pedido de justicia, así ya sucedió el año pasado cuando la policía retiro a Mónica Cunchila, madre de Iara Rueda, víctima de femicidio que reclama para que se castigue al responsable del homicidio de su hija.

La multa que recibieron va desde 35 días de trabajo comunitario hasta 200 unidades de multa, o arresto de hasta 15 días por alterar el espacio público. Cada unidad de multa tiene un valor de $3100, lo que da un total superior a los $600 mil de multa.

En la marcha también estuvo Cunchila en representación de Padres y Madres del Dolor, de víctimas de casos de femicidio, solidarizándose en este nuevo caso.

La convocatoria se hizo en la céntrica plaza Belgrano. Las organizaciones esperaban a Amalia Mamaní, madre de Dafne Soto, pero no llegó a la marcha debido a que había sido citada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Las mujeres partieron cerca del mediodía por las calles del microcentro. La columna pasó por el MPA y se detuvo en el Consejo Provincial de la Mujer, donde exigieron Justicia y presupuesto para ayudar a las víctimas de femicidio.

Cómo sigue la investigación

En tanto que Amalia fue recibida por el fiscal Walter Rondón, quien está a cargo de la investigación en el Ministerio Público de la Acusación.

En declaraciones públicas Rondón dijo que recibió a la madre de la víctima para informarle de los trámites del expediente. “Continuamente se está investigando, hoy se tomó otra testimonial y estamos avanzando", aseguró. Y añadió que la madre "se dirigió al Centro de Asistencia a la Víctimas del MPA”.

Respecto del joven detenido el miércoles pasado, que ya fue imputado por femicidio, el fiscal resaltó el secreto de sumario para no brindar más información. Solo recordó que, “por protocolo" ante la "muerte dudosa de una mujer, tenemos que imputar por femicidio". Y señaló que el joven "ya designó abogado defensor y se abstuvo de prestar declaración”.

En cuanto al cuestionamiento de las organizaciones feministas sobre irregularidades en la investigación, tras detallar las actuaciones que realizó en Humahuaca el pasado miércoles, Rondón discrepó "totalmente" con esa apreciación. "Estuvimos desde un primer momento, la doctora Di Pietro, ayudante fiscal, se constituyó en el lugar; SAME; Criminalística del MPA y de la policía y yo personalmente (también estuvieron ahí), y se trabajó hasta las 11 de la noche en Humahuaca”, subrayó.

En tanto, antes de retirarse del MPA, Amalia Mamaní agradeció el acompañamiento: “Estoy viviendo los peores momentos de mi vida, quiero confiar en la Justicia”, “voy a creer que va a llegar una justicia real, quiero estar tranquila, tengo dos hijos menores y necesito fuerza. Quiero agradecer a los que me acompañan y que no se pierda la consigna, quiero justicia por mi hija. Quiero que este personaje que se llevó la vida de mi hija me pague el dolor, tanto sufrimiento que vivió mi hija estos últimos días”, expresó.

“Confío en la Justicia, me siento acompañada por ellos", ratificó poco después. Amalia Mamaní estuvo gran parte de la mañana en las oficinas judiciales y por eso no logró llegar a la marcha.

Por otro lado, Leonella Sotello, referente de Marea Feminista, destacó que esperan la decisión de la familia para organizar la próxima marcha, que podría ser en Humahuaca. En esta organización milita Azul, hermana de Dafne.

"Acompañamos a la familia, y es terrible escuchar que conocidos digan de la violencia que sufría Dafne. Hay que desnaturalizar la violencia y en eso tenemos que trabajar y visibilizar estas situaciones para erradicarla en todas sus formas. La Justicia actúa sin perspectiva de género, pedimos que haya fiscales que no tengan ningún tipo de causa, ni antecedentes violentos, que es lo más importante, porque si hay fiscales que son violentos no van a actuar como corresponde”, sostuvo Sotello.