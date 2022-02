Un hombre de 42 años quedó hoy detenido como acusado de herir gravemente a puñaladas a su esposa en la localidad bonaerense de González Catán y, tras el ataque, enviar un mensaje a un familiar en el que, al creerla fallecida, dijo: "Me la mandé, la maté", informaron fuentes policiales.



"No voy a trabajar, me la mandé, la maté", fueron las palabras enviadas por el imputado, identificado como Elvio García, quien luego del hecho intentó suicidarse, por lo que debió ser hospitalizado, al igual que la víctima.



Según las fuentes, todo comenzó esta madrugada en una vivienda situada en Manuel Arias entre Alagón y Lavalleja, de González Catán, en el partido de La Matanza, adonde personal de la comisaría local se trasladó tras recibir un alerta de parte del cuñado de una mujer llamada Aida Gamarra (42).



Los efectivos se entrevistaron con el hombre, quien les refirió que un familiar lo había llamado porque García le confesó a través de un mensaje que había matado a Gamarra, su esposa.



Las fuentes indicaron que el personal policial observó a través de una ventana de la habitación de la mujer que había mucha sangre en el piso, por lo que ingresaron al inmueble inmediatamente.



Los efectivos encontraron al hombre tendido en el suelo en la entrada a la pieza con una herida en el cuello y en el abdomen; mientras que la mujer fue hallada con múltiples puñaladas en el cuello y resto de su cuerpo.



Ambos heridos fueron trasladados en ambulancia al hospital Simplemente Evita, donde fueron operados y hoy continuaban internados en terapia intensiva.



El fiscal de la causa, Luis Brogna, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 Especializada en Delitos Derivados de Violencia Familiar, de Género y Delitos contra la Integridad Sexual, dispuso un allanamiento en la vivienda.



Allí, los policías secuestraron dos celulares Samsung y un cuchillo con mango de madera y restos de sangre.



La fiscalía dispuso la aprehensión del acusado García por el delito de "tentativa de homicidio agravado por el vínculo".