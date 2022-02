El secretario de la Cámara de Propietarios de Farmacias de Salta, Francisco Puló, afirmó que para hoy espera que lleguen a su cadena de comercios al menos 20 de los 1200 test de autoevaluación o autotest de Covid 19, que solicitó a las droguerías que los comercializan. Hasta ayer, en tanto, se esperaban las respuestas de quienes venden el insumo ya expedido en la provincia de Buenos Aires.



“Estamos viendo el procedimiento pero es complicado porque debemos bajar un formulario e informar los resultados (de los autotest), al (Sistema Integrado de Información Sanitario Argentino), SISA”, sostuvo el empresario al entender que “administrativamente es muy engorroso” este paso a seguir.

Marcela Ruiz, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia, sostuvo por su parte que hasta el momento son 65 de las 200 farmacias de la provincia adheridas a la entidad las que decidieron empezar con la venta de esta autoevaluación. Afirmó que los comercios que se encuentran dentro del Colegio, ya están interconectados con aquellas instituciones oficiales que a su vez deben enviar la información al SISA, por lo que el paso administrativo solicitado no sería problema.

“Se van a pedir una serie de datos requeridos por las autoridades sanitarias. En cada empaque hay un código QR impreso y un número de serie que se asocia con los datos de quien es destinatario del test”, dijo Ruiz al afirmar que los insumos tendrían “una alta efectividad cuando da positivo”. Serán los farmaceúticos quienes deberán guiar a los que quieran hacerse el test al momento de explicar cómo se deben tomar las muestras.

Las informaciones oficiales que se dieron el 5 de enero pasado, cuando ANMAT aprobó el test de autoevaluación, sostuvieron que los datos de quienes adquieran el insumo “se alojarán en la base informática farmacéutica y serán informados al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) por las agrupaciones farmacéuticas habilitadas, en el caso de reporte de test de usuarios individuales o por instituciones públicas o privadas. Los casos positivos serán integrados a la notificación de casos de COVID-19, mientras que los negativos serán clasificados como ‘negativo, sin clasificar’. Los casos de test inválido deberán repetirse para definir el resultado”. En esa información se agregó que “si el farmacéutico no recibe el reporte del usuario una vez realizado el test, deberá informar de esa situación a la autoridad sanitaria jurisdiccional”.

Las obras sociales no cubren

El costo de cada test es de 1650 pesos y por el momento no se prevé un reconocimiento en algún porcentaje por parte de las obras sociales “porque no está dentro del PMO (Programa Médico Obligatorio) o del vademécum que está vigente”, explicó el delegado de la Superintendencia de Salud de la Nación en Salta, Alberto Escribas, a Salta/12. Añadió que los resultados del autotest no son precisos por lo que la recomendación de profesionales de la medicina es que de todos modos un PCR termine por descartar o confirmar la presencia del virus que causa la Covid.

Las denuncias sobre la falta de acceso a una PCR desde las obras sociales continuaron, sobre todo en el momento que hubo picos de casos en esta última ola causada por la variante Ómicron. Al hacer las consultas, Escribas afirmó que no se refleja esta realidad en los requerimientos que llegan a la entidad, dado que desde los últimos días de diciembre hasta ahora se registraron unas 50 denuncias, de las cuales solamente 20 eran de prácticas que las obras sociales obstaculizaron pese a existir un pedido médico para realizarlas.

En caso de que las obras sociales o prepagas entorpezcan la práctica, Escribas instó a los afiliados a escribir a [email protected] para hacer la denuncia pertinente dejando los datos precisos y números de teléfono del afiliado. “En cada caso que nos llegó hablamos a la obra social y debían solucionar el tema en 24 horas”, dijo.

Casos nuevos

Este martes se notificaron 466 casos nuevos de Covid 19 en la provincia, de los cuales 448 se diagnosticaron por laboratorio y 18 por criterio clínico epidemiológico.

En ese periodo se recibieron 149 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 148.904 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 140.368, lo que representa el 94 por ciento.

Hay 132 pacientes internados en unidades de terapia intensiva (el 66 por ciento no vacunados) y 63 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 3115, lo cual representa 26 decesos más que los informados el lunes. Ante ello, desde la cartera sanitaria se afirmó que “la diferencia entre el número global informado (…), no refleja las muertes producidas en las últimas 24 horas, ya que incluye carga retrasada, luego de revisión y actualización de datos”.

De los casos confirmados ayer, 300 se registraron en Salta Capital mientras que en las zonas aledañas Cerrillos acumuló 16 casos, Chicoana 8, Güemes 24, La Caldera 13, La Viña 1, y Rosario de Lerma 21.

En la zona sur, en tanto, Rosario de la Frontera informó 2 casos, Metán 10, La Candelaria 6 y Anta 15.

En los Valles Calchaquíes y La Puna Cachi sumó 11 casos, Cafayate 3, Los Andes 1, Molinos 4, y Santa Victoria 4.

En la zona norte Rivadavia detectó 2 casos, Orán 5 y San Martín 20.