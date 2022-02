Dos futbolistas del seleccionado hondureño no pudieron jugar el segundo tiempo en el cotejo que el equipo centroamericano perdió 3-0 ante Estados Unidos, por las eliminatorias de la Concafaf para Qatar 2022, al sufrir hipotermia ante las crudas condiciones climáticas con las cuales se jugó el partido, con una sensación térmica de 24 grados bajo cero.

La Federación de Fútbol de Honduras anunció que el arquero Luis López y Romell Quioto debieron salir reemplazados antes del inicio del segundo tiempo por Edrick Menjívar y Antony Lozano, debido a que no pudieron retornar al campo ya que sufrían hipotermia. Ambos jugadores debieron ser atendidos en el vestuario del Venue Allianz Field, en el estado de Minnesota, por el cuerpo médico hondureño, que determinó que el arquero y el extremo no podían continuar el encuentro.

El partido en Minnesota se inició con una sensación térmica de -22 grados centígrados, al final del primer tiempo era -24 y al término de los 90 minutos alcanzó -29, de acuerdo a lo que marcaba el termómetro ubicado en el estadio en Saint Paul, la capital del estado de Minnesota.

“Es un partido que no me va a dictar muchas cosas. No es normal, es inconcebible que un poderoso en todos los sentidos te traiga acá para hacer un partido y sacar un resultado. No ha empezado el partido, pero no veo la hora que se acabe. Porque no es para disfrutarlo, es para sufrirlo", había dicho el DT de Honduras, el colombiano Hernán Gómez, antes de que se llevara a cabo el partido. Luego del encuentro, disparó con munición gruesa. "No puedo hacer un análisis del partido con este clima. No soy capaz de hacerlo. Sería injusto hacer un diagnóstico. En estas circunstancias los jugadores no podían dar un buen nivel. Esto no es un espectáculo de fútbol", se quejó el Bolillo. "Tengo en el vestuario a los chicos con malestar. Hay algunos con suero. El fútbol no es para sufrirlo. Jugar así no sirve", insistió el entrenador.

Lo contradictorio de haberse jugado este partido es que un manual de seguridad publicada por la Federación de Fútbol de Estados Unidos determina que cuando existe una temperatura de -24 hace entrar el juego en un “nivel de alerta negro” y en este caso recomienda la cancelación y reprogramación en el interior debido a la amenaza de congelación y otras enfermedades que podrían desencadenar una situación "mortal".

Según este mismo manual de seguridad, los futbolistas que se expongan a este clima extremo corren el riesgo de enfrentar el "congelamiento" y agrega que "esto puede causar entumecimiento, hormigueo o escozor en la zona afectada. La piel también puede perder su color natural, tornándose pálida o azulada".

El panorama de la Concacaf

La nueva jornada de las Eliminatorias de la Concacaf clarificó el panorama para la clasificación de los tres equipos para el Mundial de Qatar 2022, a partir de los triunfos de México, Estados Unidos y Canadá, el líder de las posiciones.

Con un penal dudoso que Raúl Jiménez transformó en gol, México se impuso 1-0 a Panamá y abrió a cuatro puntos la brecha entre ambos. El conjunto dirigido por Gerardo Martino volvió a decepcionar con su rendimiento, pero al menos ganó y dio un paso clave para ubicarse en uno de los tres puestos de clasificación. A tres fechas del final, el equipo azteca marcha tercero con 21 puntos, los mismos que Estados Unidos y cuatro menos que Canadá, que superó como visitante 2-0 a El Salvador y quedó a un punto de asegurar su boleto a un Mundial tras 36 años.

En tanto, Costa Rica se acercó al puesto de repechaje al ganarle como visitante 1-0 a Jamaica. El conjunto tico suma ahora 16 puntos, uno menos que Panamá, que ocupa la cuarta plaza que entrega un cupo para la repesca ante un equipo de las Eliminatorias asiáticas.