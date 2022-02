Newell’s juega con Unión en el Coloso del Parque el último amistoso de la pretemporada. A seis días del debut de la Lepra en Copa Argentina frente a Defensa y Justicia, Javier Sanguinetti pone a prueba al equipo titular con las ausencias de refuerzos en la ofensiva. El partido a puertas cerradas incluso para el socio.

“El mercado de pases es muy difícil para todos”, reconoció Sanguinetti. El técnico leproso no se resigna a encontrar refuerzos en ataque pero ante las frustradas negociaciones adelantó la titularidad para Ramiro Sordo en los primeros partidos de la temporada. “Se mueve muy bien en el área y ataca los espacios vacíos, pero se debe ganar el puesto”, consideró el técnico. La oportunidad de Sordo de convencer a Sanguinetti será esta tarde ante Unión, en partido amistoso. La Lepra parará con Arboleda; Méndez, Ditta, Mansilla (Lema está aislado), Vangioni; Pablo Pérez, Julián Fernández, Castro; Francisco González, Sordo, Garro.

En cuanto a refuerzos, Sanguinetti pidió por el volante de la reserva de Boca Rodrigo Montes. Hay acuerdo en su contratación a préstamo pero los xeneizes quieren imponer una opción de compra del pase de dos millones de dólares que en el parque Independencia no están dispuesto a aceptar. El técnico, además, pidió por el defensor brasileño Leonardo Coelho, aunque no se pudo progresar en las conversaciones. En cuanto al delantero, no hay al momento ninguna negociación avanzada. El club tiene tiempo hasta el miércoles para conseguir los refuerzos que exige el técnico.