El kit Serocovid-Federal para detectar coronavirus en humanos ahora también podrá ser usado en todas las especies animales y permitirá saber si "hay alguna especie en particular que sea susceptible al virus para poder ubicarla en la naturaleza", contó Alejandra Capozzo, investigadora en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).



Este test de detección de covid-19, que fue aprobado para detectar la presencia de anticuerpos en suero humano a través de la toma de una mínima muestra de sangre, ahora espera su validación para que pueda usarse en animales domésticos, silvestres o de producción.



"Es un kit multiespecie que permite detectar la espícula del virus en cualquier especie, ya sean personas o animales", explicó Capozzo, y resaltó su importancia ya que "si uno simplemente hace un hisopado y busca el virus, este tiene un tiempo corto de vida en los animales, en cambio los anticuerpos se mantienen por largo tiempo".



"Esto nos permite saber si hay alguna especie en particular que sea susceptible para ubicarla en la naturaleza y hacer un seguimiento, sobre todo porque no sabemos cómo van a persistir en la naturaleza las variantes nuevas del virus y qué animales se infectan" y agregó que esto permitirá "tener un control de nuestros animales de compañía y producción".



El kit fue desarrollado por investigadoras del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), encabezadas por Alejandra Capozzo, y la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPaz) y contó con el apoyo del Conicet y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca nacional.



La investigadora también destacó la importancia de hacer estudios pandémicos y "no olvidarnos de que se trata de un virus zoonótico, que surgió de los animales a las personas y circula entre nosotros".



"Hemos tenido, por ejemplo, el caso de las granjas de visones en los países nórdicos, en donde hubo infecciones en los animales que luego pasaron a las personas. En este contexto es muy importante tener en cuenta el concepto que nos guía que es el de 'Una Salud', en donde consideramos con la misma importancia y de manera coordinada la salud humana, la salud animal y la salud del medio ambiente y este kit de alguna manera viene a cumplir con ese concepto".



Según indicó Capozzo, el test funciona de manera "muy sencilla" a través de unas pequeñas placas que tienen insertada la proteína de la espícula del virus, donde se coloca el suero de la persona o el animal en un volumen pequeño, lo que genera una reacción de determinado color que revela la presencia o no de anticuerpos.



Además, el test permitirá hacer una primera evaluación serológica en los animales de producción para "conocer la situación, comenzar a estudiar el tema y generar datos" al respecto.



Actualmente, el test SEROCOVID-Federal para humanos se produce en Laboratorios Chaqueños S.A, y está aprobado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).



Mientras tanto, el test para animales está "terminando todo el proceso de validación con una enorme cantidad de muestras de animales" indicó Capozzo, para luego ser transferido a la empresa productora aprobada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).



"Tenemos que saber dónde persiste el virus, en qué animales y de qué manera para poder anticiparnos a lo que pueda llegar a pasar en el futuro" concluyó la investigadora.