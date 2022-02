El secretario de Comercio, Roberto Feletti, adelantó que la inflación de enero, que el Indec va a publicar dentro de dos semanas, "va a ser similar a la de diciembre", que se ubicó en el 3,8 por ciento. Además, aclaró que el rubro de alimentos va a registrar un aumento superior a ese promedio a raíz de la "estacionalidad de las frutas y verduras".

"Hoy estamos perdiendo la batalla con los productos frescos como carne, papa y verduras", se lamentó el funcionario en declaraciones radiales. Consideró que "estamos construyendo marcos regulatorios y creemos que en marzo se van a ver los resultados".

La disputa contra la inflación arranca el año con el pie izquierdo, de acuerdo a lo estimado por las consultoras privadas y ahora confirmado por Feletti. Más allá de razones sectoriales, los desajustes macroeconómicos y la presión que ponen los precios internacionales, hay un análisis relativamente extendido en los economistas que sostienen que sin una resolución del escenario de incertidumbre cambiaria, la inflación no cederá. El año pasado, los precios cerraron con una suba del 50,9 por ciento y se espera al menos ese valor para el 2022.

Alimentos

"La inflación monopólica es la inflación de góndola y la inflación internacional es en los productos frescos. Ahí se tienen que ver los desacoples. Tiene que haber la posibilidad de poder aminorar la volatilidad de precios. El efecto se va a ver en marzo si es que estamos acertando con los instrumentos que estamos aplicando", dijo Feletti.

"Estamos construyendo procesos de corte regulado de carne porque hay una necesidad y la vimos en las Fiestas, cuando se vendieron 7100 toneladas de carne en seis días, no es que la gente no quiera comer carne, es un problema de precio. Sobre eso, hay que construir una canasta a la que la gente pueda acceder", agregó el funcionario, en relación al relanzamiento del programa de cortes a precios regulados.

Se trata de siete cortes a precios acordados para el consumo interno: tira de asado (699 pesos), vacío (749 pesos), matambre (779), falda (449), tapa de asado (639), nalga (799) y paleta, a 649 pesos). Esta primera etapa del acuerdo entre el Gobierno, los supermercados, el consorcio de exportadores ABC y los frigoríficos de FIFRA y UNICA rige desde el 7 de febrero al 7 de abril. En marzo los cortes regulados tendrán una pauta de aumento del 2 por ciento.

Alquileres

Feletti también se refirió a los desbalances entre la oferta y la demanda de alquileres. "La idea es armar una mesa de trabajo. Hay un problema que podríamos denominarlo como falla del mercado o errores contenidos en una ley. Recibí a inquilinos y ahora a la Cámara Inmobiliaria para trabajar también con propietarios", indicó.



"El propietario no quiere alquilar o pide un alquiler que el inquilino no puede pagar. El inquilino puede pagar un alquiler que el propietario no considera rentable. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires hoy hay más de 120 mil propiedades ofrecidas cuando la media es 50 mil, más del doble de la media histórica y se hacen 3 mil escrituras mensuales. El mercado no está fluido y hay que dar cuenta de eso", agregó.

"La solución yo no la tengo, tal vez, que los propietarios oferten sus propiedades y se les otorgue algún beneficio y, si no, se les aplique algún gravamen. Algo está pasando y el Estado debe reunir una mesa y buscar un consenso. Junto con el tema de alimentos, el tema de vivienda se ha vuelto muy complicado", completó.



FMI

"Cuantas más reservas haya en dólares en el Banco Central, más posibilidad hay de llevar adelante el plan de estabilización económica”, dijo el funcionario en relación al impacto que podría tener el nuevo crédito de facilidades extendidas con el FMI. “Hay que aprovechar la oportunidad de la solvencia para engrosar las reservas”, agregó.