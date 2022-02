La legisladora Luciana Echevarría, del MST en el Frente de Izquierda Unida, de Córdoba, ingresó este martes al recinto con una remera blanca y la leyenda “Justicia para Luana" Ludueña, la enfermera y bombera voluntaria de 26 años que había denunciado por abuso sexual al exdirector de Defensoría Civil de la provincia, Diego Concha, y se suicidó el 21 de enero, tras no poder superar las secuelas psicológicas del ataque y de las amenazas permanentes que recibía para que retirara los cargos. En la inauguración del período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial, Echevarría, junto con su par Noelia Agüero, de Izquierda Socialista en el FIT-Unidad, se aseguraron de que el gobernador Juan Schiaretti no pudiera distraerse de ese reclamo ni del “No al acuerdo con el FMI. No al pago de la deuda externa”, que Agüero fijó en su banca. Aun así, el discurso del mandatario dejó picando los grandes vacíos sobre las violencias de género, la destrucción ambiental y el gatillo fácil que se devoran la provincia.

Noelia Agúero denunció el ajuste y la precarización laboral

“Mientras miles se movilizan exigiendo respuestas sobre estos flagelos, el gobernador no dijo nada y bien sabemos que su silencio es absolutamente cómplice”, denunció Echevarría, y propuso medidas que toquen intereses de los grupos de poder, “para que se vuelquen todos esos recursos a vivienda, salud, educación y trabajo”. Agüero subrayó que las ganancias para pocos significan “mayor ajuste, salarios de hambre y precarización laboral. Schiaretti no tuvo ni una sola palabra sobre los gravísimos temas que aquejan a las mayorías populares: salarios de miseria, jubilaciones de indigencia, crisis habitacional y ambiental”. Y recordó que "se llena la boca con los Derechos Humanos pero en cada movilización nos manda las fuerzas represivas, como lo hizo contra las mujeres y disidencias en la marcha del 25 N el año pasado". Desde su cuenta de Twitter, otra legisladora del Frente de Izquierda, la abogada y referenta del Plenario de Trabajadoras, Soledad Díaz García, cargó contra el discurso de apertura del gobernador para las legislativas 2022: “Otra vez @JSchiaretti hablando de política de género pero de sus funcionarios misóginos, violentos y abusadores no se dice nada. Con un Ministerio de Mujeres a cargo de Claudia Martínez, todo verso y encubrimiento. Consejo Autónomo electo por mujeres y diversidades”.

Se cumplen catorce días de la determinación que tomó Luana de quitarse la vida, luego de otros intentos y de un desconsuelo que no la dejaba respirar. El domingo pasado, centenares de personas marcharon en la localidad cordobesa de Pilar desde La Casa de la Mujer hasta la plaza principal del pueblo, para exigir Justicia y en repudio de Diego Concha, que permanece detenido e imputado por “abuso sexual con acceso carnal doblemente calificado, por violencia de género y por el desempeño de sus funciones”. Carlos Nayi, el abogado de Luana, va por la prisión perpetua de Concha, pide el cambio de carátula por “homicidio en ocasión de abuso sexual”, y que se investigue la agresión como femicidio indirecto. En junio de 2020 y tras un largo proceso de lucha de las organizaciones de mujeres y diversidades, el Concejo Deliberante de Pilar declaró la Emergencia Pública en Materia Social por Violencia de Género. Las legisladoras del Frente de Izquierda que el domingo también sumaron sus voces por todas las víctimas de abuso sexual y femicidios, denuncian la responsabilidad del Estado y reclaman la implementación de Educación Sexual Integral (ESI) laica y científica. Este martes, mientras en Buenos Aires se marchaba a Tribunales por la democratización de la Justicia, Luciana Echevarría anudaba un hilo invisible al reclamo, formulando en redes una pregunta sin medias tintas. “¿Le avisaron al progresista @JSchiaretti que el 46,6 % de los cordobeses son pobres, la policía mata pibes en los barrios, nos queda menos 3 % del bosque nativo y a las pibas las siguen matando incluso los funcionarios de su gobierno?”