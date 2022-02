La jueza de menores Sandra Sánchez a cargo de la investigación del femicidio de la niña wichí de 12 años Pamela Julia Flores, informó que el único detenido, un adolescente de 17 años, confesó el crimen. El defensor oficial que representa al acusado, Luis Veliz, explicó que será juzgado cuando cumpla los 18 años. El padre de la víctima, Tomás Flores, manifestó su disconformidad porque desde el Juzgado no lo notifican para informarle los detalles de la causa de manera formal y se enteran por los medios. Además dijo que aún espera le informen sobre los resultados de la autopsia y la data de muerte y consideró que no se está investigando a otro posible implicado.

"Estoy pidiendo el papel de la autopsia, no tenemos el resultado de eso. Falta que nos digan cuál es el resultado de las muestras de las uñas, del ADN, si ella había consumido bebidas alcohólicas", expresó el padre de la víctima, Tomás Flores a Salta/12. Ante la versión de la jueza de que la niña no presentaba signos de defensa o de haber opuesto resistencia, el padre dijo que quiere saber si a su hija la habían drogado, y si la mataron estando dormida o inconsciente. Además dijo que aún no le informaron si su hija fue víctima de una agresión sexual.

"Parece que no se está moviendo como yo quiero la justicia. No están investigando nada", manifestó Flores. El padre dijo que él desconoce que el adolescente detenido haya tenido una relación de pareja con su hija. Además señaló que lo difundido estos días respecto a la declaración del acusado es lo que le dijo un efectivo de la Brigada cuando lo detuvieron: "a mí me dijo que el chico fue capturado el día domingo, que prestó declaración, que el era el único culpable, y reconoció que él la había matado".



El pasado 24 de enero, el padre declaró ante la jueza y pidió que se investigue la versión de una niña amiga de su hija quien manifestó que la última noche que vieron a Pamela, estaban reunidas con otras niñas, el único detenido y un hombre adulto que les proporcionaba bebidas alcohólicas, esto habría sido el miércoles. El padre señaló que la jueza no brinda precisiones respecto a la data de muerte de la hija.

El pasado 1 de enero, el Poder Judicial informó que la jueza Sánchez, recibió declaración indagatoria al adolescente de 17 años detenido por el delito "de homicidio calificado por el vínculo" en perjuicio de la niña Pamela Julia Flores, de 12 años.



Según lo informado, el adolescente también wichí que se encontraba asistido por el defensor oficial, Luis Veliz, reconoció ser el autor del hecho negando la participación de otras personas, y contó que se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas y durante una discusión extrajo un arma blanca con la que asestó un puntazo la víctima.

Veliz dijo en Radio Nacional que el juicio se llevará adelante cuando el acusado cumpla los 18 años, y que habrá condena pero que ésta deberá considerar circunstancias atenuantes. Según el defensor, el adolescente declaró que nadie más participó, que no lo planificó y que cometió el crimen luego de la ingesta de grandes cantidades de alcohol en una reunión de la que participaron él y Pamela, junto a compañeros de escuela de la comunidad wichí Kilómetro 2.



Además el defensor contó que el adolescente declaró que había comenzado una relación de noviazgo con la niña un mes antes del crimen, y que esa noche la mató "bajo los efectos del alcohol" con un cuchillo que portaba porque había bronca con un grupo de jóvenes y no porque pensara en matar a su novia. "Es común que los menores de edad tomen, es la realidad del norte, de las comunidades wichí, los niños y las niñas de 13 años, 14, es impresionante cómo toman alcohol", afirmó Veliz. Añadió que la jueza a cargo de la causa tomará declaración a todos los jóvenes mencionados por su defendido, quien tendrá asistencia social y sanitaria para rehabilitarse y afrontar las consecuencias de sus actos.

"A la información la jueza no se me la hizo conocer a mí. Tuve que llamar a la abogada (defensora de violencia familiar y de género de Tartagal) para que me informe sobre lo que difundieron en los medios. (La defensora) Me dijo que no tengo por qué estar prestando declaración a los medios, me ha atendido un poco mal. Me he sentido inconforme por la atención que me están dando", expresó el padre de la víctima.

"¿Cómo la jueza sale a hablar (en los medios) antes de informarle a la familia?. Es información sensible, la primera que tendría que tenerla es la familia", dijo Germán Vildoza de la ONG de La Mano por el Mundo que acompaña a la comunidad.

"Tenemos sospechas de que pueden haber otros involucrados pero ellos lo quieren tapar", sostuvo Flores respecto a las autoridades judiciales que intervienen en la causa.

El padre también dijo que la familia sigue sin atención psicológica. Contó que una abogada del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad fue a ver a la familia y les manifestó su apoyo pero que "no han asistido en nada" y la provincia tampoco. "Nosotros en ningún momento hemos recibido asistencia económica, social, ni de médicos. Solo ha venido gente a vernos", sostuvo.

También el padre dijo que el ministro de Seguridad y Justicia se comprometió con él y con la referenta wichí Octorina Zamora a ir a la comunidad el 11 de febrero.

"La cuestión es que mataron a una niña, se requiere saber por qué, cuándo, cómo y dónde", señaló Vildoza. Dijo que hay versiones confusas en torno al femicidio de la nena. "Hay un montón de cosas que no nos cierran. No nos dijeron si Pamela había ingerido alcohol, si estaba drogada, hay una parte que nos está faltando", manifestó.

Vildoza también señaló que debería haber un abordaje integral de las instituciones del Estado para con la familia que sigue atravesada por varios factores de vulnerabilidad.

En la comunidad, pese a las problemáticas de adicciones señaladas, Vildoza dijo que las instituciones estatales no están abordando todavía esta problemática. "El tema de adicciones no se ha tocado, eso desenmascara un montón de cosas. Es gravísimo, hay una niña asesinada (un femicidio) en estrecha relación con las adicciones", expresó.

Vildoza dijo que esperan que el ministro de Seguridad se comprometa a intervenir, a dar asistencia a la comunidad, a abordar la problemática de las adicciones y a garantizarles seguridad. Además dijo que piden una investigación seria del femicidio.