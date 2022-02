La actriz, cantante y empresaria Esmeralda Mitre celebró la decisión de la Inspección General de Justicia que dictaminó que es dueña de un 20 por ciento de las acciones de la sociedad que controla el multimedio La Nación. Aseguró que si no fuera de ese modo, ya deberían haberse presentado los supuestos dueños.

En declaraciones a AM750, Mitre destacó el fallo y aclaró que “no hay nada que discutir” respecto a quiénes son los verdaderos dueños, porque la sucesión de su padre ya está finalizada y ella ya es dueña de las acciones del diario.

La IGJ determinó que Mitre es accionista de la firma KMB SA, de la cual su padre, Bartolomé Luis Mitre, era el dueño.

Ahora, la actriz y empresaria deberá ser reconocida formalmente como la propietaria del 20 por ciento de las acciones del diario, que hasta ahora se negaba a informar quiénes eran los propietarios.



De hecho, la empresa afirmaba a la Justicia que KMB era administrada por dos fideicomisos constituidos en los Estados Unidos, BLM 1 New York Trust y BLM II New York Trust, y aseguraban que Esmeralda no tenía nada que ver con ellos.

Por la investigación, en diciembre la IGJ había ordenado a la empresa que aporte información sobre los titulares, que además no están inscriptos ante la Justicia.

En diálogo con Víctor Hugo, Esmeralda Mitre aseguró que ya no hay nada que discutir y que la empresa “no tiene más nada de qué negarse”.

“La IGJ ya dictaminó que somos los herederos, no tienen a qué resistirse, no tienen papeles, nada”, remarcó.

Además, la actriz y bailarina dijo que “todo lo que muestra la empresa está a nombre de Bartolomé Mitre”. “Las acciones ya están a nombre nuestro, ya heredamos”, sostuvo.

“Yo me enteré anoche, lo que pasó anoche es muy fuerte. En principio nosotros ya somos reconocidos herederos, por ende ya entraríamos en una asamblea y podríamos entrar al diario”, sostuvo.

Qué cambiaría Esmeralda Mitre del diario La Nación

Consultada por Víctor Hugo sobre cambios que haría en el diario La Nación, Esmeralda Mitre afirmó: “Iría con mucha cautela y criterio y humildad".

Y advirtió: "Sí entraría y cambiaría muchísimas cosas, para empezar trataría de hacer un diario liberal, que no sea un pasquín".

"Si hay políticos o no, okey, pero que no se haga propaganda política”, puntualizó.

“Estoy muy agradecida a la Justicia y la IGJ por hacerse cargo de causas nobles y justas, esto le importa al país entero, que no se sepa quiénes son los dueños de un diario es estrepitoso, no puede suceder. Hoy se reconoce que son las acciones de mi padre, y fue una lucha de dos años muy dolorosa”, remarcó.