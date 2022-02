DOMINGO 6

TEATRO

Perritos de porcelana Una ciudad, repartidores que pedalean a la velocidad de la luz, helados que se derriten y amores vencidos. Perritos es una obra provocativamente desencajada, en un mundo que continúa forzando establecer categorías, sentimientos y tradiciones. Los protagonistas no son inocentes, dulces ni felices. Son extremadamente honestos, o cursis con fracasos selectivos. Sobreviven con lo que tienen, con lo que les fue dado, con lo que aprendieron. Los personajes de esta historia buscan algo. Una distracción, un amor, una aventura o quizás lo que intentan encontrar es a un otro que los comprenda. Es una obra de Federico Lehmann interpretada por la compañía teatral Los Pipis.

A las 20, en el Cultural San Martín, Sarmiento 1551. Gratis.

CINE

Patricio Guzmán Nacido en Santiago de Chile en 1941, Patricio Guzmán estudió teatro y filosofía en su país y cine en España. Regresó en 1970 para documentar el proceso político de su país, trabajo monumental que produjo el tríptico La batalla de Chile, uno de los grandes films políticos de todos los tiempos. Detenido y exiliado tras el golpe de 1973, Guzmán vivió en Cuba, en España y en Francia, donde progresivamente construyó una obra que hasta la fecha sigue dos vertientes esenciales: por un lado, la revisión de la historia reciente de Chile en films que prolongan su tríptico fundacional; por otro, la exploración de un universo poético personal en el que la memoria del pasado se superpone con descubrimientos presentes. Durante todo febrero, Malba Cine tendrá el privilegio de exhibir la obra de Guzmán prácticamente completa, incluyendo algunos títulos de escasa o nula circulación previa en Argentina.

A las 20 y a las 22, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entradas: $600.

Las siamesas Clota y Stella son madre e hija. Viven solas en un viejo caserón familiar de la ciudad de Junín. El vínculo entre ellas es difuso y parecen condenadas a vivir unidas, pegadas, en una rutina endogámica. Los intentos de Stella por independizarse han sido tibios y Clota ha hecho poco y nada para favorecerla. Un día, Stella recibe una noticia y una herencia inesperada: su padre, con quien ha cortado toda comunicación desde hace años, ha muerto. Dos departamentos pequeños en una ciudad balnearia solitaria le tocan como legado. Stella decide iniciar un viaje para conocer ese milagro que se le presenta como una nueva y última posibilidad de independizarse. Una película de Paula Hernández. Elenco: Rita Cortese, Valeria Lois, Sergio Prina, Sebastián Arzeno y Edgardo Castro.

Disponible a través de cine.ar. Entrada: $90.

ARTE

Cromatología vegetal Insomne refiere a un estado entre la vigilia y el sueño, un estado alterado de conciencia, de latencia en el que se empantana el salto entre dos universos. Podría pensarse como un tiempo liminal, un tiempo en el que no se está ni en un sitio físico o mental ni en otro. Las obras de Lucila Gradín habitan ese umbral entre lo que ha sido y será. En el proceso creativo, cada artista recurre a su equipaje. La duermevela se despliega en el embastado de camisones, la performance, la instalación y los juegos de la pintura con los espacios cotidianos, ensueños, objetos y reflexiones sobre el propio soporte y lenguaje.

Con sus particulares operaciones, las obras crean un tiempo insomne que, atrapado en su materialidad, no avala traducciones.

En el Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551. Gratis.

ETCÉTERA

Quiero estar entre tus cosas El ciclo de lecturas curado por Ana Montes presenta un encuentro del que formarán parte los textos de Cynthia Edul, Guillermina Pico, Clara Musquietti, Patricio Foglia y Magalía Etchebarne. Además, el evento estará musicalizado por Dulce Amargo.

A las 19.30, en Soria Bar, Gorriti 515. Gratis.

LUNES 7

ARTE

La ruta avanza La propuesta de la curadora Melina Berkenwald, directora del proyecto URRA, busca visibilizar la producción de artistas de Noruega que han participado de esa iniciativa desde el año 2010 al 2019, junto a otras producciones contemporáneas. Algunos trabajos seleccionados se produjeron en Buenos Aires en dichos programas de residencias, incluyendo la obra de un artista de Estonia cuyo trabajo dialoga con obras de los artistas noruegos. Naturalezas, paisajes inmóviles como ruinas que dejó el paso del tiempo, son retratados por la cámara y el video, o quedaron marcadas en objetos remanentes del viaje que las dejó abandonadas en el asfalto del conurbano.

Desde el 4 de febrero, en Quimera, Güemes 4474. Gratis.

Lo que quieras Para esta muestra de artistas representados por la galería la consigna fue que cada artista elija la obra que quiere mostrar, sin ningún tema o lineamiento curatorial que determine su deseo. La idea era permitir que lo impredecible que tiñe la vida en este momento también sea un fuerza actuando en esta exhibición, que se arma como el ejercicio surrealista de “cadáver exquisito”, donde cada uno aporta lo suyo a un conjunto sin tener visión global de qué se va a tratar o del aporte de los demás.

Hasta el 23 de febrero, en Galería Nora Fisch, Av. Córdoba 5222. Gratis.

Plano inesperado Invitado por el Museo Moderno a desarrollar un proyecto específico para repensar la fachada del edificio, el artista argentino Elián Chali (Córdoba, 1988) propone una pintura mural y, sorpresivamente, construye un nuevo espacio en el museo. Olas rojas, amarillas y verdes a lo largo de trescientos treinta metros cuadrados hacen aparecer un plano inesperado que, curiosamente, siempre estuvo allí. Con su construcción característica de imágenes geométricas, mínimos recursos de diseño y colores primarios, este gran artista proyecta nuevas luces sobre una superficie que hasta entonces estaba en sombras.

En el Museo de Arte Moderno, Av. San Juan 350. Gratis.

CINE

Vacaciones con Tati Jacques Tati, uno de los autores más amados del cine francés, fue un verdadero genio de la comedia cuyas viñetas acerca de una humanidad perdida y sin pista alguna en el absurdo de la vida moderna no solo resultan tan graciosas que nos hacen reír a carcajadas, sino que también son sorprendentemente proféticas. Tras dejar su marca dentro del colorido mundo del teatro de revista, Tati transportó el humor slapstick a la pantalla de plata con una maestría artística impresionante. Mubi celebra a este genio con un repaso por su impecable filmografía en donde podrán disfrutarse Día de fiesta (1949), Mon oncle (1958), Playtime (1967) y Tráfico(1971).

Disponible a través de Mubi.

TEATRO



Lo no dicho Luego de la muerte de Amanda, la familia Colombo decide festejar el primer cumpleaños sin su presencia, ante la insistencia de Samanta, la hija menor, una joven con retraso madurativo que mantiene unida a una familia que quedó resquebrajada. Los globos y las guirnaldas no van a ser suficientes para disfrazar una casa llena de mentiras, silencios y reproches cuando la noche tome un giro inesperado.

A las 21, en el Método Kairós, El Salvador 4530. Entradas: $1000.

MARTES 8

CINE

Peña sin cadenas El asunto es así: todos los miércoles Fernando Martín Peña proyectará dos películas en fílmico en Hasta Trilce. Nunca se sabrá de antemano de qué películas se trata si es que no asisten a la proyección. Dos películas sorpresa. Calidad garantizada. ¡Alegría sin fin! El público deposita su fe e intriga en las elecciones (aleatorias pero no poco interesantes) de quién muy posiblemente sea la persona que más sabe de cine en Argentina, y más allá también. El ciclo lleva muchos años realizándose en este cálido espacio que cuenta con teatro y bar propio, donde se puede consumir antes de ingresar a la sala.

A las 19 y a las 21, en Hasta Trilce, Maza 177. Entradas: $400.

La vida dormida Corre el año 1989 en la Argentina. Haydée registra en video la carrera política de su esposo Juan Gabriel Labaké. Juan es un peronista de centro derecha que hace campaña para presidente del partido justicialista junto a Carlos Menem. Entre actos de campaña y viajes de negocios se cuela la vida familiar en Buenos Aires con tertulias multitudinarias y fuertes discusiones políticas entre los hombres de la familia. Pasados treinta años caemos en el presente. La directora y nieta del matrimonio, retoma la posta de su abuela aunque ahora dándole un nuevo sentido; la cámara se vuelca hacia las mujeres de la familia. Esta es la ópera prima de Natalia Labaké, con la cual participó de la Competencia Argentina y fue la ganadora del Premio José Martínez Suárez a la Mejor Dirección en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

A las 19.30, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $90.

ARTE

Las oportunidades Curada por Paola Vega, esta muestra colectiva presenta dos exhibiciones. Ambas reflejan cómo el artista se impregna de otros universos ligados a las artesanías y a los oficios. El eje es la idea transversal de la relación entre el arte y el oficio. “Las oportunidades presenta a un grupo variado de maravillosos artistas, entre los cuales se pueden destacar tres núcleos principales. Uno de ellos son los artistas que utilizan el oficio en la realización de su obra. Otro está compuesto por artistas que tienen un oficio como modo de ganarse la vida y que por otro lado, trabajan en obras con otra materialidad”, cuenta la curadora. La sala J alberga obras de Ana Sokol, artista y peluquera destacada.

En el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

MÚSICA

Minino Garay El speaking tango es un término inspirado en el speaking broken de New York y en el slam de París. Es el nombre que el percusionista/baterista argentino da a este procedimiento musical en el cual declama los hermosos textos y canciones argentinas en vez de cantarlos. Así llegan, de una forma especial y más directa, a quien los escucha, como si fuesen sacados de contexto y llevados a otro universo sonoro. En 2022, Minino presentará un disco íntegramente basado en este proyecto, el cual tiene una relevancia particular en su historia ya que hace 20 años que lo viene pensando e imaginando. El grupo está formado por Pipi Piazzolla, Ernesto Snajer, Hernán Jacinto y Flavio Romero.

A las 20.30, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entradas: desde $1100.

MIÉRCOLES 9

ARTE

La conquista XXI En el marco del 530º aniversario de la llegada de Colón a América y conmemorando los 30 años de La conquista, la histórica exposición que tuvo lugar en el Centro Cultural Recoleta en 1991, Rolf Art se complace en anunciar la apertura de la muestra homónima, a cargo de Marcos López, Res, Adriana Miranda y del archivo de Liliana Maresca que, desde una interpelación presente, revisita a través de fotografías, videos y documentos la acción colectiva concebida como irónica respuesta al Quinto Centenario de la Colonización. La exposición multimedia reunió artistas destacados de diferentes disciplinas: pintura, escultura, instalaciones, videos, música, performances y teatro.

Hasta el 11 de marzo, en Rolf Art, Esmeralda 1353. Gratis.

Piazzolla 100 Continúa la exhibición homenaje a uno de los músicos más importantes del siglo XX por el centenario de su nacimiento. Curada por Liliana Piñeiro y Natalia Uccello, se organiza en torno a momentos claves de la creación musical de Piazzolla y a los hechos más relevantes de su vida. Enriqueciendo su universo creativo, un grupo de artistas argentinos invitados realizan instalaciones que cruzan sus lenguajes artísticos, dinamizando y revisitando el legado de Piazzolla desde diferentes miradas. Estas seis instalaciones de sitio específico recrean diferentes elementos de la obra del músico, que regresan hoy como legado y como insumo de nuevas formas de creación.

En el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

Archivo filoctetes Este proyecto representa la intervención urbana del artista Emilio García Wehbi que tomó “por asalto” las calles de la ciudad de Buenos Aires en el año 2002, fue una respuesta estética al experimento neoliberal devastador que se puso en marcha durante el menemismo y que culminó con la crisis más dramática de la historia reciente del país. El proyecto interpeló al tejido social desde una perspectiva artística y visibilizó los cuerpos de los caídos que el sistema dejó esparcidos por el paisaje urbano. Los documentos de la muestra permiten reconstruir la memoria de una obra de arte efímero: fotografías, videos y audios de la intervención, notas periodísticas y entrevistas, ensayos y testimonios de quienes participaron de la experiencia permiten trazar relaciones entre los documentos que registran la acción y los que pueden reflexionar sobre ella.

En el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

CINE

Vendrán lluvias suaves En un barrio de clase trabajadora en las afueras de un pequeño pueblo de provincia, un grupo de niños deben enfrentar solos el comienzo de un extraño suceso que ha convertido a los adultos en "entes dormidos". Los niños del pueblo aguardan entre confundidos y resueltos el momento en que todo vuelva a la normalidad y sus padres despierten. La película está dirigida por Iván Fund, quien cuenta con un estreno por estos días (Piedra noche) y está interpretada por Alma Bozzo Kloster, Florencia Canavesio, Massimo Canavesio, Simona Sieben y Emilia Lia Izaguirre.

Disponible a través de cine.ar. Entrada: $90.

ETCÉTERA

Hablándole al corazón Este ciclo va a aproximarse al tema del amor desde distintas perspectivas. Será una oportunidad para adentrarse en este universo que no conoce fronteras de edad, géneros, culturas ni nacionalidades, y que por alguna razón, provoca sentirse más vivos que nunca. La escritora y crítica de cine Maia Debowicz hablará de por qué “El amor no es sólo cosa de jóvenes”.

A las 20.30, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis (con inscripción previa).

JUEVES 10

TEATRO

El hombre de acero Una persona ha hecho todo lo posible para que su hijo lo mire. Su fracaso lo convirtió en un hombre de acero. Apolíneo, lógico, específico. En pleno despertar sexual del espectro autista, el padre enfrenta una última oportunidad para recuperar la empatía. En palabras de su director Juan Francisco Dasso: “Escribí este monólogo luego de varios años de trabajo en discapacidad. Se habla mucho de autismo, pero me pareció necesario indagar en la problemática de la sexualidad. La oportunidad de escribir una única voz invitó a profundizar bastante en este padre híper racional, en qué puede estar sintiendo”. La obra está protagonizada por Marcos Montes.

A las 20, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entradas: $1000.

Grub En este espectáculo la danza se entrecruza y potencia con el sonido y la iluminación del espacio, junto con la particularidad de cada uno de los bailarines. “La búsqueda se dirige a poder empatizar y unirse con los demás, tanto entre los intérpretes como con el público, en esos pasajes emocionales o sensitivos que, al ponerlos a jugar en el plano poético, deshacen los juicios y nos hacen más libres y empoderados”, explica su directora Ana Frenkel.

A las 21, en el Galpón de Guevara 326, Guevera. Entrada: $1200.

Cuidado con los perros Damián y Charly vuelven a la casa donde nacieron después de la muerte de su padre, con la intención de vender todo y seguir con sus vidas. Llegan de noche para no llamar la atención de nadie. Pero los sorprende Tato, un empleado que se crió con ellos y nunca dejó el lugar. Profanando los recuerdos metidos en cajas, encuentran un “secreto” que los sorprende, los une y los enfrenta. Charly y Damián deciden comenzar el ritual forzando a Tato, sin advertir que todo puede convertirse en una pesadilla diabólica. Una comedia de suspenso sobre la muerte y otras sustancias. La obra dirigida por Leonardo Azamor está protagonizada por Mariano Bertolini, Juan Gil Navarro y Esteban Perez.

A las 21,en Nün Teatro Bar, Juan Ramírez de Velasco 419. Entrada: $1200.

ETCÉTERA

Festival Poesía Ya La producción poética que se desarrolla hace años en nuestro territorio tiene una muestra relevante en cada una de las actividades de este evento. A lo largo de cuatro días, el Kirchner ofrece una programación especial en torno a la poesía con diferentes actividades orientadas a la lectura, escritura y el disfrute de esta expresión artística, para todos los públicos y todas las edades, reuniendo voces emergentes y consagradas y atravesadas por una impronta federal e inclusiva.

Desde las 14, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

CINE

John Carpenter x 5 En las décadas del '70 y '80 del siglo pasado, Carpenter fue el cineasta que mejor se apropió y redefinió los géneros clásicos del cine norteamericano. Y lo hizo mediante herramientas narrativas de extremo rigor y pureza, es decir, volviendo al origen. Su obra es virtuosa en el manejo del espacio cinematográfico, del montaje, de la música, todo siempre al servicio de una trama que avanza sin detenerse ni desviarse nunca de su propósito central. Por eso cada película suya tiene una virtud rarísima: el tiempo las mejora. Para verificarlo, Malba Cine exhibirá en trasnoche cinco de sus clásicos.

A las 23, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3915. Entradas: $600.

VIERNES 11

MÚSICA

Massacre Desde 1987, Massacre la viene rompiendo con su singularidad musical, su puesta en vivo y su poética profunda e intimista. La banda liderada por Wallas finalmente tuvo recompensa después de muchos años batallando en el under. Después de su disco El mamut (2007) y el siguiente, Ringo (2011), los eternos ganadores morales pasaron a jugar en Primera, sin que nadie les regale nada, por prepotencia de trabajo y convocatoria. Wallas y compañía se presentan en el patio de Konex para una noche a puro skate-rock donde aseguran que doblarán la apuesta musical después de lo alcanzado en 2021. El show se hará en el patio y no se suspende por lluvia.

A las 20, en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entradas: $1800.

Luciana Jury La reciente ganadora del Premio Gardel por su disco Abrazo, se presenta por primera vez en el año. Estará acompañada por el músico chileno Julián Herreros y Lautaro Matute en guitarra. Participarán además Carlos Movimiento en cajón peruano y Solana Biderman en contrabajo. Como siempre, Luciana compartirá desde su voz tan inconfundible un repertorio de canciones de raíz folklórica, tanto argentinas como latinoamericanas

A las 20.30, en Café Berlín, Av. San Martín 6656. Entrada: $1300.

Santiago Motorizado El cantante y compositor de El Mató a un Policía Motorizado presenta sus sensibles canciones de amor y la experiencia única de la banda sonora de Okupas, donde amplía su universo sonoro recorriendo géneros como cumbia, folklore, baladas, tango y rock. Cuenta Santiago sobre el proceso de creación: “Tuve que componer todo de cero y abordar géneros inexplorados hasta ahora. Me divierte porque el contexto de Okupas lo pedía. Componer la banda de sonido me animó a ir más allá, porque soy tímido como para experimentar lejos de mi zona habitual".

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: $1500.

CINE

Rockumenta El Museo Histórico Nacional inauguró Los 80: El rock en las calles, una muestra con más de 600 instrumentos, fotografías, memorabilia, discos, afiches, vestuario y diseños originales sobre el resurgimiento del rock nacional. Con la curaduría de los historiadores Gabriel Di Meglio, Ricardo Watson y el fotógrafo Carlos Gustino (Aspix). La exposición se sitúa cronológicamente en la década del ‘80, cuando a partir de la Guerra de las Malvinas el rock toma gran protagonismo en la cultura argentina acompañando la vuelta de la democracia. En este contexto, el Museo presenta un ciclo de proyecciones de documentales sobre el rock de la época, con la presencia de sus realizadores. En esta fecha se podrá ver Buen día, día (2010), sobre Miguel Abuelo, dirigida por Sergio Constantino y Eduardo Pinto.

A las 20.30, en el Museo Histórico Nacional, Defensa 1600. Gratis.

TEATRO

La mujer puerca Una mujer ha vivido a pleno para conseguir la santidad. No lo ha logrado, tiene naturaleza puerca. Es mundana, terrenal. El deseo de beatitud no conjuga con su ser. La tragedia de la materia que no está hecha para la trascendencia. La mujer puerca es la historia de una huérfana. Como esos relatos de Dickens devorados en la niñez. Está dedicado a la tristeza de los huerfanitos en su periplo errante buscando un lugar de origen. La necesidad y la necedad de amar cuando alrededor hay silencio. La obra está dirigida por Lisandro Rodríguez y protagonizada por Valeria Lois.

A las 20, en el Centro Cultural 25 de mayo, Av. Triunvirato 4444. Entrada: desde $1000.

SÁBADO 12



MÚSICA

Bardero$ Después de un año en donde separaron caminos la dupla oriunda de Cutral Co se presenta con un show histórico en el Gran Rex. La banda conformada por C.R.O y Homer El Mero Mero, subirá al escenario para dar una clase magistral de rap. C.R.O abrirá la noche con temas de su disco Mal de la cabeza, luego su compañero tomará la posta para hacer algunos de sus hits más celebrados. Además juntos presentarán su nuevo trabajo Inmortales, pero eso no es todo: el espectáculo tendrá su broche de oro con temas icónicos de Bardero$ y también habrá lugar para un show sorpresa con el lema de siempre: “Esto no es música, es droga”.

A las 21, en el Teatro Gran Rex, Av. Corrientes 857. Entradas: $1300.

Se nos rompió el amor En la penumbra roja de un teatro porteño, el escenario se viste de flores para recibir a dos grandes divas de la canción latina que se reencuentran después de casi 20 años. Son las letras de los boleros de todos los tiempos los que narran a través de las voces de estas dos grandes damas, historias de desamor, olvidos y pasiones. La poesía se mezcla entre los acordes de los instrumentos para convertir la letra en carne. Se nos rompió el amor es un evento único que junta dos grandes talentos en una noche inolvidable e irrepetible. El espectáculo cuenta con la participación de Federico Casalinuovo y Maximiliano Florencio.

A las 22, en Pasillo al fondo, Muñiz 1288. Entrada: $700.

CINE

Jesús López Tras alzarse con el premio principal en Festival de Biarritz y el Premio al Mejor Largometraje en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, se estrena Jesús López, el tercer largo de ficción de Maximiliano Schonfeld (Germania, La helada negra), que tiene guión del mismo Schonfeld y la escritora Selva Almada. Jesús López, joven piloto de carreras, muere accidentalmente. Su primo Abel, un adolescente sin rumbo, se siente poco a poco tentado a ocupar su lugar ante su familia y amigos hasta dejarse poseer por el espíritu de su primo. En el pueblo se organiza una carrera en homenaje a Jesús. Animado por el espíritu de su primo, Abel conduce el coche del difunto. El resultado de esta carrera determinará si la transformación es o no definitiva. La película compone su elenco con Lucas Schell, Joaquín Spahn, Sofía Palomino y Alfredo Zenobi, entre otros.

En el cine Gaumont, Rivadavia 1635. Entrada: $90.

Viva Fellini El Ministerio de Cultura, a través del Complejo Teatral de Buenos Aires, y Fundación Cinemateca Argentina, organizan este ciclo. Está integrado por tres de los más famosos largometrajes del maestro italiano, que se exhibirán en copias recientemente restauradas, y dos documentales que describen en detalle el mundo creativo de uno de los más grandes cineastas que haya dado el cine en la segunda mitad del siglo XX.

En el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $300.

TEATRO



Teoría King Kong La versión teatral de la obra de Virginie Despentes se presentará en cuatro espectáculos que buscan plasmar algunos de los tópicos esenciales que la autora aborda en el libro. Este no es un texto para una lectura pasiva, sino un texto que propicia al entusiasmo y la acción. De ahí el valor de la ejecución teatral, de la convocatoria de sus intérpretes. La gracia de Teoría King Kong es el clamor de una mujer brillante y valiente que se atreve a hacer públicas sus experiencias con humor y desparpajo. En este encuentro se presentará Chica King Kong, protagonizada por Susy Shock y dirigida por Barby Guaman.

A las 22, en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Gratis.

