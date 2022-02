Las 11 nominaciones recibidas por Duna dejaron a la película épica de ciencia ficción a la cabeza de las menciones de la 75ta. edición de los premios Bafta, pero la sorpresa fue que su director, Denis Villeneuve, no quedó entre las preferencias en su rubro, al igual que Steven Spielberg y el local Kenneth Branagh.



Entre los favorecidos por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas figuran la neozelandesa Jane Campion y su El poder del perro con seis nominaciones en las categorías más relevantes, y el estadounidense Paul Thomas Anderson con Licorice Pizza, con cuatro. Solo Campion y Anderson tienen sus películas en el rubro principal y en dirección y guion, y el resto de las aspirantes a Mejor película se completa con Belfast, de Kenneth Branagh, No miren arriba, de Adam McKay y Duna.



Las demás preferencias para mejor dirección quedaron para el británico Aleem Khan por After Love, el japonés Ryûsuke Hamaguchi por Drive My Car, la francesa Audrey Diwan por El acontecimiento y su compatriota Julia Ducournau por Titane, ganadora de la última Palma de Oro del festival de Cannes.



En tanto, la versión de Amor sin barreras, la gran apuesta de Spielberg, que aún no llega a recuperar sus costos de producción, tuvo solo nominaciones para sus actores secundarios, casting y diseño de producción.



El español Pedro Almodóvar también competirá por la Mejor película en idioma no inglés, con Madres paralelas en una terna compartida por el italiano Paolo Sorrentino con La mano de Dios, la cinta francesa Petite Maman, La peor persona del mundo y Drive my car.



En cuanto a las actuaciones femeninas, el descubrimiento que tuvo Anderson al poner a la música Alana Haim en la pantalla grande tuvo con los Bafta su segunda nominación de peso tras su mención para los Globos de Oro, y competirá con Lady Gaga por La Casa Gucci, Emilia Jones por Coda, la noruega Renate Reinsve por La peor persona del mundo, la inglesa Joanna Scanlan por After Love y Tessa Thompson por Claroscuro. Entre los actores protagónicos a premiar figuran Leonardo DiCaprio, Mahershala Ali, Will Smith, Benedict Cumberbatch, Stephen Graham y Adeel Akhtar.



La ceremonia de entrega de la 75ta. edición de los Bafta será el 13 de marzo.