La continuidad de Esther Estelar: Festival de Teatro y Música con Humor para todos los públicos es muchas cosas: la posibilidad del encuentro ritual entre artistas y público, la validación del Anfiteatro de Pueblo Esther, y la celebración de una fiesta a la que acude gente de muchas localidades. Organizado por las compañías Tuto Tul y Circo Guerapa, en cogestión con la Municipalidad de Pueblo Esther, el Ministerio de Cultura de la Provincia y el Instituto Nacional del Teatro, Esther Estelar se prepara para su tercera edición, a desarrollarse los días 11 y 12 de febrero en el Anfiteatro de Pueblo Esther. Dos días de espectáculos, shows, talleres y música, con entrada voluntaria y a la gorra.

“En el 2020 no pudimos realizarlo, estuvimos a punto y llegó la pandemia 15 días antes. Todo el esfuerzo realizado durante meses quedó frustrado. En el 2021, durante la apertura que hubo en el verano, nos pusimos en marcha y empezamos a producir con una venda en los ojos, sin saber si íbamos a sufrir otra vez la misma experiencia. Como le digo a los chicos: es un poco como hacer un asado bajo la lluvia, no sabés si lo vas a terminar en el horno; pero logramos hacerlo, llegamos antes de los cierres en abril y fue una fiesta, te diría que fue casi como un exorcismo, todos teníamos la sensación de que tal vez era la última vez de algo, de un amor que no sabíamos cuándo lo íbamos a volver a encontrar. Fue muy mágico. Ahora nos ponemos otra vez en marcha, en un contexto difícil y asumiendo la responsabilidad de generar todos los cuidados sanitarios”, explica José Guirado a Rosario/12.

De acuerdo con los recaudos a los que obliga la pandemia, el actor y organizador señala que “en todos los talleres tendremos un vallado con banderines, y en el Anfiteatro el público podrá ubicarse con distanciamiento. Armamos el buffet (a cargo de El Gran Muñeco) con un diseño especial, para que no se armen aglomeraciones. El año pasado trabajamos muchísimo y vamos reiterar la fórmula porque tuvimos muchísimo éxito. Somos los responsables de generar un espacio cuidado y en un lugar, como lo es el Anfiteatro, que es bellísimo y tiene poco uso en la localidad. En estas dos noches el arte se vuelve protagonista, y la cultura, en lugar de ser un decorado, se vuelve una estrella que brilla, nos baña y nos peina para esta gran fiesta. La gente lo vive como un carnaval, una celebración propia. Año a año se suman auspicios y colaboraciones, cada vez hay más comercios y personas que se involucran en la realización; eso nos hace muy felices y nos permite confiar en esta labor titánica y medio quijotesca”.

Niño Costrini es uno de los artistas que participará.

Tras el espectáculo de apertura del viernes (a las 18.30, a cargo de Trompito y artistas del festival), las actividades continuarán a las 19 (de igual manera el sábado) con la escuela de circo itinerante La Calle del Circo y la Alegría de Pueblo Esther. Entre el viernes y el sábado el escenario reunirá las presencias de Niño Costrini, Orestes Muñante, La Profesora Argentina, Circo Lumiere, Sofía Coloccini, Liana Barrale, y las bandas musicales Trío Bolerístico Genial y Matilda (que cerrará el festival el sábado, a las 22). Vale aclarar que en caso de lluvia, la programación del viernes pasa el domingo.

“Es una propuesta que atraviesa a todas las generaciones. La escuela de circo itinerante La Calle del Circo y la Alegría está pensada para que niñas y niños –y los grandes que se animen– puedan experimentar con el cuerpo distintas disciplinas del arte milenario que es el circo. Luego de los talleres, en el Anfiteatro se presentarán los artistas, que vienen de distintas provincias para mostrarnos su arte y despliegue, con distintas disciplinas que se pueden encontrar en el arte popular de todos los tiempos. Son propuestas que encantan y atrapan al público de todas las edades. Mientras pegábamos carteles en Pueblo Esther, la gente que veía la gráfica lo recordaba y nos decía: ¡lo disfruté más que los niños! Es una fiesta. Cada vez lo entendemos más así. La culminación será con cierres musicales, el primer día con el Trío Bolerístico Genial de Paraná, y el segundo día con Matilda. Como decimos, es una jornada de más de cinco horas en donde la gente se viste, se peina y se prepara para asistir, como si fuera la primera vez, con un nuevo amor (risas)”, comenta Guirado.

-Otro rasgo distintivo lo marca la zona de influencia, seguramente el público proviene de varias localidades.

-Por un lado es muy convocante dentro de la localidad, y por el otro atrae gente proveniente de localidades como Baigorria, Funes, Villa Constitución, Arroyo Seco, Lagos, Fighiera, Pavón, Alvear, Villa Gobernador Gálvez. Se transforma en una fiesta muy popular, con público y artistas de toda la zona.

La entada es a la gorra, y como destaca el actor: “entendemos que es importante para poder llegar a todos los públicos y desde el arte, para entenderlo no sólo como un divertimento sino para acercar a la gente a distintos lenguajes, con un acceso económico a partir de lo que cada uno puede. Nuestra manera de entender el ingreso, con la gorra, es también una forma de militancia. Este festival produce en la región un movimiento cultural y de trabajo para el sector, tanto de artistas como técnicos y diseñadores, en el cual siempre participamos todo un grupo de artistas locales, de Pueblo Esther. Se genera un movimiento que es único en el año para nosotros. Yo vivo en Pueblo Esther, formo parte de la comunidad, y lo que sucede es muy valorable para todo el sector”.