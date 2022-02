La respuesta se demoró algunas horas pero llegó, como no podía ser de otra manera, dado el apuntado. Juan Román Riquelme le contestó -a lo Riquelme- a Wanchope Ábila, quien había apuntado contra el Consejo de Fútbol de Boca con un posteo en Instagram.

"No tengo redes sociales pero me cuentan todo. Me enseñaron en casa que no puedo opinar de cosas que no veo. Prefiero opinar de cosas que hablo personalmente. Ramón el año pasado tenía la posibilidad de ir a jugar a Uruguay y (Miguel Ángel) Russo estaba de acuerdo. Vino a los pocos días y dijo que prefería ir a Minnesota. Aceptamos y a los cuatro meses Minnesota no contó más con él. No le salieron las cosas como pensaba”, disparó el exenganche en declaraciones televisivas a ESPN.

Román continuó su relato con un pase de cuentas: "Estuvo un día llamándome por teléfono pidiendo si podía darle una mano para mandar una carta a la MLS (Primera División del fútbol estadounidense) para pasar de Minnesota a otro club. Estuve todo el día trabajando para cumplirle porque quiero ayudar a los jugadores. Pudo pasar al otro equipo, en los siguientes meses no le salieron las cosas bien y ahora volvió".

"Él tiene un contrato con nosotros. Nosotros cumplimos con lo que tenemos que cumplir. Está entrenando con el plantel desde el primer día de pretemporada. Tiene contrato hasta el 31 de diciembre, acaba de tener una lesión y tendrá que ponerse a disposición de los kinesiólogos y curarse. Él tendrá que seguir cumpliendo con sus obligaciones como las cumplimos nosotros”, finalizó Riquelme.

Ábila, quien la temporada pasada jugó en el fútbol estadounidense por ocho meses (primero en Minnesota y luego en D.C. United, totalizando 22 partidos y cinco goles), expresó su descontento este viernes con el Consejo de Fútbol xeneize que encabeza Riquelme.

El delantero de 32 años sabe que Boca no lo tiene en cuenta de cara a lo que viene y pretede cambiar de aire, pero el Xeneize quiere venderlo y los interesados, como Colón o Independiente, lo buscan a préstamo.