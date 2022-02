Ya están disponibles las entradas para el recital que ofrecerá L-Gante en Tecnópolis, el domingo 13 de febrero, a las 20. Se trata de un show gratuito, cuyos tickets se consiguen en el sitio web del parque: la única condición es que los asistentes cuenten con el esquema completo de vacunación. El recital que protagonizará el icono de la cumbia 420 y la actual escena de la música urbana argentina, sucederá en el marco de la tercera edición de los encuentros musicales Atardeceres. Como antesala de su actuación, se organizó en la tarde del viernes una conferencia de prensa que contó con la participación del artista y su mánager, Maxi “El Brother”, acompañados por el ministro de Cultura argentino, Tristán Bauer, y de la directora de Tecnópolis, María Rosenfeldt.

“Para mí es una maravilla tenerlo al amigo Elián en Tecnópolis”, afirmó el ministro de Cultura, después de que la comitiva llegara hasta el lugar en un carro de golf eléctrico conducido por el mismo Elián Valenzuela, el nombre detrás del alter ego. “Como ustedes saben, la pandemia para la cultura ha sido muy dura. Tecnópolis estuvo siempre al servicio de la salud. Primero lo transformamos en un centro de asistencia sanitaria, y luego tuvimos una etapa en la que con burbujas y todo muy cuidado arrancamos con los primeros conciertos”, recordó Bauer, quien le obsequió al músico un libro sobre los 10 años de Tecnópolis. “Siempre hablé de la esencia de Tecnópolis: un lugar concebido para la ciencia y la tecnología, un espacio de encuentro entre los artistas y su público. Para mí lo que va a suceder el próximo domingo será una verdadera fiesta”.

Entonces le tocó el turno a la estrella. “Más que nada, esto lo hacemos para estar en contacto con los jóvenes como yo, y con los adultos también. Manteniendo siempre las reglas, por cómo está todo ahora”, manifestó el cantante originario de General Rodríguez. “Vamos a estar orientando y motivando. Lo que siempre le deseo transmitir a los jóvenes es que lleven adelante sus metas, proyecten sus visiones y que se enfoquen. Estuvimos hablando para terminar mis estudios, porque dejé la escuela incompleta. Hay que encarar para adelante en todo momento. Aunque haya complicaciones, así sea en los estudios, en el proceso de pasar de ser un joven a un adulto o en tener tu responsabilidad e independencia, estamos para brindar una ayuda y una facilitación. También estamos para dar una motivación”.

El manager de L-Gante agregó que buscaban hace tiempo un recital con estas características. “Queríamos hacer un evento grande para todos los que no pudieron verlo por cuestiones económicas o de lejanías. Entre Capital y Buenos Aires sólo hicimos dos shows. Y la gente nos hablaba de que querían un recital al aire libre. Charla va y charla viene, apareció la propuesta de hacer algo en Tecnópolis. Hay muchos niños que lo siguen a Elián. Si bien las letras son muy crudas y reales, como sabe todo el mundo, los niños se engancharon con él, su imagen y su personalidad. Esta es una convocatoria para todos: para gente grande, rockeros y para todos los que no pudieron verlo en vivo”. Y además destacó: “Elián no cobrará un centavo. Es un regalo que quiso dar para Argentina. Estamos planeando un montón de cosas para ese día”.

A propósito del impacto que generó en los jóvenes, el artista de 21 años señaló: “Siempre se me da por transmitir mis ideales. En los que fue la música, las letras y el inicio, no me imaginé a lo que podía llegar”, confesó. “En todo caso, es algo que me sucede: complicaciones que tuve, cosas que suceden en el barrio y otras que andan rondando. La juventud lo puede tomar o no. Siempre trato de transmitir que hay muchas cosas que te pueden impulsar, tanto para adelante como para atrás. Está bueno tener un objetivo, metas por cumplir y sueños. Y si te pueden dar una mano, mejor”. Sobre la explosión que tuvo su carrera en los dos últimos años, reflexionó: “Le diría al Elián de hace dos años que siga fiel a su instinto. Hasta ahora, no lo veo erróneo. Decidí muchas cosas en ese tiempo, como renunciar a un trabajo y empezar de cero con otra cosa. O ser papá. No me arrepiento de nada”.

Esta semana, L-Gante fue noticia por la suspensión de dos recitales a causa de sus supuestos “requerimientos extravagantes”. Página/12 le preguntó al cantante sobre su exposición ante los medios, y cómo esas cancelaciones contrastan con el recital gratuito y altruista en Tecnópolis. “Pasé una temporada en la que estuve muy expuesto, donde tuve críticas buenas y malas. Como joven que soy, agradezco que tengo los pies sobre la tierra. Es algo que hay que bancar, y hay que ser inteligentes con todo eso”. Y añadió: “Te pueden tirar abajo como también te pueden hacer subir en muchas cosas. Hay que estar fuerte mentalmente para todo. Mucha gente dice que soy bueno, pero al decirlo tanto eso se puede hacer negativo. O si no dicen que me hago el humilde. Yo soy lo que soy, y estamos para acompañar al pueblo”.

Maxi “El Brother” profundizó sobre la estigmatización de su representado. “Yo entiendo lo de la ostentación, con respecto a los rider o los requerimientos que se hacen. El fin de semana pasado Elián estuvo en Derqui, y se subió arriba de una mesa de madera con dos compañeros. Le cantaron a las 200 o 300 personas que se reunieron ahí. Por lo de los aviones privados o la técnica que pedimos y que en teoría no existe, la gente sabe de esto o conoce por lo que se sube a las redes sociales. La mayoría de las veces son periodistas o medios de comunicación que son irresponsables porque suben cosas que no van, y lo hacen sin preguntar. Para una nota lo llaman todos los días. Pero para consultar si es cierto lo del avión privado, no te llaman sino que lo tiran ahí. Y quizá le pueden hacer daño a un pibe que el año pasado estaba vendiendo sándwiches de milanesa y barbijos”.

La figura que cantará en el playón del estacionamiento de Avenida de los Constituyentes intentó ponerle paños fríos al asunto. “Siempre tratan de salirse con la suya, y le tiran la mala al artista. Pero a eso no le damos importancia. Nosotros seguimos en lo nuestro”. Antes de concluir, L-Gante habló sobre sus futuros proyectos. “Se vienen varias colaboraciones. Estamos en eso porque nos gusta. Y un dato importante es que estamos dando el salto internacional. Ahora estamos yendo a por eso”, adelantó. “Sobre el tema de mi documental, no sabía nada. Se estuvo hablando mucho por los medios de comunicación y las redes sociales, que los leí en mi casa. Me encantaría un documental sobre mi vida porque me pasaron muchas cosas. Incluso hubo momentos en los que pensé que no tenía la posibilidad de llegar a nada, y pasito a paso fueron llegando”.