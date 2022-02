Desde Santa Fe

El gobierno de Omar Perotti convocará a la paritaria docente en la provincia la semana que viene, según adelantó ayer la secretaria general de Ctera Sonia Alesso. “Es la información extraoficial que tenemos”. “Es bueno que el Ministerio de Educación de la Nación haya convocado a la paritaria nacional en la primera semana de febrero y ojalá que Santa Fe haga lo mismo”. Al margen de la cuestión salarial, Alesso dijo que “hay otros temas que discutir”, entre los que mencionó la vuelta a clases en “escuelas seguras”, la vacunación de los niños y niñas de 3 a 11 años que “no es un tema menor”, la situación epidemiológica en las escuelas especiales, los “barbijos seguros” y la realidad de los edificios escolares.

El jueves, Alesso participó en la apertura de la paritaria nacional. Y ayer, cuando le preguntaron si le habían pedido al gobierno de Perotti la convocatoria de la paritaria provincial, sorprendió: “Nos dijeron que nos iban a convocar, espero que la semana próxima. Esa es la información que tengo y espero que sea así”, dijo. “No lo tengo confirmado. No tengo la citación, pero extraoficialmente tengo esa versión”.

“Todos los años pedimos que las paritarias funcionen. Que no se espere el cierre de la paritaria nacional porque se puede demorar, sino que se convoque a la paritaria provincial porque además del salario hay otros temas que discutir, como las escuelas seguras.

-¿Ese será el primer tema de la agenda en Santa Fe? –le preguntó un colega de LT9.

-Nosotros evaluamos la situación de los edificios escolares en todo el país, no sólo en Santa Fe, las escuelas seguras y la vacunación –respondió Alesso–. Santa Fe es una de las provincias que más docentes vacunó. Nos falta todavía un porcentaje de docentes con tercera dosis, pero tenemos una vacunación alta. Creemos que de acá al comienzo del ciclo lectivo esos números aumentarán. Convocamos a los docentes que se vacunen. Es importante para garantizar la salud.

Esta semana, la ministra de Salud Sonia Martorano anunció la vuelta a clases con “aulas seguras” a partir del gran resultado de la campaña. “El 96% de los docentes ya completó su esquema de vacunas y el 72% recibió el refuerzo”. En el grupo de los chicos de 3 a 11, el 68% completó el esquema y de 12 a 17, que sería el nivel secundario, el 82%”. “Entonces, con estos números ya podemos decir que en Santa Fe las clases comenzarán en aulas seguras”, informó la ministra.

Ayer, Alesso coincidió en una necesidad. "Tenemos que insistir en la vacunación con la segunda dosis de los niños y niñas de 3 a 11 años. Santa Fe está entre las provincia que más vacunados tiene en este grupo, pero hay una franja cercana al 30% que todavía” no completó el esquema. “Hay que insistir en la vacunación de los chicos. Porque a la escuela van niños y niñas que tienen distintas comorbilidades. Entonces, por ahí un niño no vacunado que tiene covid puede contagiar a un niño con comorbilidades, aunque esté vacunado. Este no es un tema menor”.

“Otro de los temas que nos preocupa es la situación de las escuelas especiales. Lo planteamos en la paritaria nacional. Las escuelas con modalidad especial, donde hay chicos con comorbilidades específicas, que hay que cuidar”, apuntó.

A la agenda, Alesso propuso sumar los “barbijos seguros”. “Ayer, el gobierno nacional anunció una fuerte inversión en barbijos de calidad para las escuelas. Bueno, son temas que hay que abordar también, junto con el salario, en la provincia de Santa Fe”.

"La gente cree que en las paritarias se habla solo de los salarios, pero en realidad se abordan muchas temáticas de nuestro sector, entre ellos concursos, condiciones de trabajo, temas que se tratan a principio de año y aunque se sigan trabajando después son cosas que llevan mucho tiempo. Es importante tener tiempo. Es bueno que el Ministerio de Educación de la Nación haya convocado a la paritaria nacional en la primera semana de febrero para empezar a discutir. Ojalá que la provincia haga lo mismo", cerró la líder de Ctera y Amsafé.